Toros: Regresa Isaac Fonseca a México con mira puesta en hacer gestas en el toreo

Luego de la mejor temporada como novillero en ruedos de Europa, el ahora matador de toros michoacano Isaac Fonseca arribó este jueves a nuestro país, para encarar la primera temporada en el escalafón mayor.

Tras importantes triunfos en Valencia, Madrid, Sevilla y Pamplona, Fonseca reconoció a El Heraldo de México que fue una campaña completa.

“Fue una temporada de metas cumplidas, de pasión, entrega y sobre todo, y de un querer en muchas ocasiones sin medida”, dijo Fonseca, en entrevista vía telefónica.

Luego de tomar la alternativa como matador de toros, el pasado 11 de agosto, en la plaza francesa de Dax, de manos del torero español José María Manzanares y del peruano Roca Rey, ante toros de Núñez del Cuvillo.

En dicha tarde, dio una vuelta al ruedo en el toro de la ceremonia, de nombre “Dudosito”, No. 94, de 505 kilogramos, pero no tuvo fortuna debido a que su lote no presentó opciones para lograr el triunfo.

“La tarde que me dejó un sabor agridulce fue la del día de mi alternativa. Fue un día soñado, muy bonito para mí, pero en el tema de poder expresarme no pude y tengo esa espinita clavada”, dijo el joven torero.

El michoacana se presentará por primera vez en el país Foto: EFE

Con seis festejos como matador en ruedos europeos, el michoacano se presentará por primera vez en México, y lo hará el próximo 2 de noviembre en la tradicional corrida de Noche de Muertos, en la Monumental de Morelia, en su natal Michoacán. En ese festejo se encerrará con seis toros de los hierros de Xajay, Villa Carmela, José Julián Llaguno, Torreón de Cañas, Barralva y Julián Hamdam.

“Es uno de los (compromisos) más importantes de la temporada, porque es mi presentación en México como después de casi cuatro años que no me presento en mi tierra; es un volver a empezar en México, pero sabiendo que hay mucha gente que me espera y con mucha expectación de los aficionados y de los taurinos mexicanos. Es una gesta de encerrarme con seis toros y voy con todo el compromiso voy dispuesto a ello”, agregó.

Añadió “sigo en evolución, en aprendizaje; todavía no soy un torero que está curtido, con mucha experiencia, pero yo creo que con el corazón y la entrega muchas veces ganan a ello, me siento con mucha entrega y corazón y arreando”.

Mando mensaje a quienes buscan abolir la tauromaquia

“Pues parece que desconocen del tema, que hacen lo contrario a estar preocupados por internar a ayudar a cualquier cosa. Aquí se demuestra su falta de conocimiento, su falta de interés de un mundo que deja grandes cosas a nivel de economía, de ganadería. Lo que quieren hacer, reflejan su ignorancia”, finalizó Fonseca, quien también va a torear el 19 de noviembre, en la plaza de toros de Tlaxcala, junto a Sergio Flores y Arturo Gilio, en la lidia de seis bureles de Reyes Huerta.

SEGUIR LEYENDO:

Joselito Adame rompe relación con "El Zotoluco", anuncia a su nuevo apoderado

Insólito: un carnicero murió tras ser corneado por un toro que estaba a punto de desollar

Corridas de Toros en México: PRI presentará el jueves iniciativa para eliminarlas

DME