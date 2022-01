México va por puntos de oro para conseguir su pase al Mundial

La Selección Mexicana comienza hoy ante Jamaica, en la ciudad de Kingston, una Fecha FIFA con nueve puntos de oro en disputa, que le son fundamentales para la búsqueda de su clasificación a la Copa del Mundo 2022, en Qatar.

Colocado en el tercer sitio del octagonal, con un puntaje de 14, el conjunto tricolor tiene como objetivo sumar, al menos, siete unidades de los tres encuentros que tiene en puerta, para así abrirse paso al certamen en Medio Oriente, que se realizará a finales de año.

El juego tiene un alto grado de dificultad. Desde 1996, a la fecha, mexicanos y jamaiquinos se han enfrentado en cinco ocasiones, en partidos eliminatorios, dentro de la capital caribeña. El saldo es de dos triunfos por bando y un empate.

Asimismo, siete de los 11 jugadores importantes de los Reggae Boyz, que no acudieron al choque en el Estadio Azteca, con triunfo nacional 2-1 en agosto, por el COVID-19, ya están disponibles. Cabe destacar que la mayoría militan en el balompié de Inglaterra.

La preocupación en este cotejo para el técnico nacional, Gerardo Martino, son sus propias ausencias. La más importante es Raúl Jiménez, quien no hizo el viaje, debido a una lesión en la pantorrilla derecha, la cual sufrió con su club, el Wolverhampton.

Tampoco está el zaguero César Montes, positivo por coronavirus; además de que Hirving Lozano está suspendido, tras haber acumulado dos tarjetas amarillas, la última durante el enfrentamiento ante la escuadra de La Hoja de Maple.

El estratega de México descartó que las bajas sean una excusa, pero aceptó que la presión existe, luego de las dos últimas derrotas en la eliminatoria ante EU, 2-0, y Canadá, 2-1.

Pese a las dificultades, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, confió en obtener la meta de puntos y clasificar a Qatar lo antes posible.

“Dicen que pedir no empobrece, y a mí me encantaría tener las tres victorias. Aún faltan seis encuentros, cuatro de local, y tenemos esa ventaja. Los jugadores y El Tata deben hacer su chamba, y no tengo dudas de que vamos a calificar hasta arriba de la tabla”, expresó el dirigente.