"Son cosas que pasan": Técnico del PSG se pronuncia por roce entre Neymar y Mbappé

Mauricio Pochettino, director técnico del París Saint-Germain (PSG), se pronunció respecto al roce que protagonizaron los cracks del equipo, Neymar Jr. y el francés, Kylian Mbappé.

En conferencia de prensa, el técnico argentino confesó que ese tipo de cosas "pasan" entre los grandes futbolistas ya que muestran la competencia interna que existe en uno de los equipos más importantes en Europa.



"Son chicos muy buenos. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas, son competidores, quieren ganar, meter goles", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones de mañana contra el Manchester City.

¿Qué ocurrió?

La televisión Canal+ emitió unas imágenes en las que, desde el banquillo, Mbappé se quejaba y aseguraba, en referencia a Neymar: "Ese no me la pasa".



Pochettino aseguró que ha hablado con ambos sobre el asunto y que ellos mismos lo comentaron entre sí.



"El objetivo siempre es ganar, conseguir los objetivos, aunque haya pequeños roces que puedan crear una onda expansiva que haga ruido fuera del equipo, porque dentro no son nada", afirmó.



También se refirió al asunto el español Ander Herrera, que consideró que el incidente ha cobrado peso porque se trata de dos de las estrellas del equipo. "Si yo tengo un problema con Paredes nadie se da cuenta", bromeó.



"Desde que llegué al club, si puedes ver una relación especial es la de Kylian y Ney y no ha cambiado en absoluto. En los partidos todos queremos dar lo mejor, meter gol, dar la asistencia, es algo normal. Luego bromearon y se rieron", dijo el jugador.



"En este club todo se sobredimensiona. A veces leo noticias y digo 'esto no es así'. Además, todos sabemos que lo negativo vende más que lo positivo. A veces es gracioso, hay que aceptarlo", agregó.

Con información de EFE