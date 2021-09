Nelson Vargas, ex director de Conade, celebra avances contra Kiril Todorov

Para Nelson Vargas, ex titular de la Conade, es urgente crear una Comisiòn Reorganizadora que encamine el nuevo rumbo en la Federación Mexicana de Natación (FMN), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que un Juez de Control vinculó a proceso al titular de la FMN (Kiril N.) al señalar de cometer peculado y desvío de recursos públicos.

"El Consejo Directivo que ha apoyado a esta administraciòn es tan responsable como el presidente de la FMN. El tesorero dice que nunca tocó un quinto y nada más firma; el Secretario General de la FMN fue omiso, o David Callejas, el brazo ejecutor de los eventos, que es quien está al frente ahora que el señor Kiril ni se asoma. Es urgente que las autoridades del deporte mexicano tomen en serio esta responsabilidad de no dejar al libre albedrío una federación que maneja miles de afiliados, extraordinarios clavadistas, nadadoras, waterpolistas y sincronistas. Que se decida correctamente en la Cámara de Diputados que en estas asociaciones civiles no debe durar más de cuatro años el periodo de cada administración, porque tenemos presidentes de Federaciones Deportivas con más de 30 años en el cargo. Es urgente que se legisle y no se permita más de cuatro años de permanecer en un Consejo Directivo o de presidente de Federación Deportiva; se acostumbran al dinero fácil, a quedarse en el poder como beneficio personal", comentó Vargas Basáñez, en entrevista con Sergio y Lupita en Heraldo Radio.

Nelson Vargas, quien fuera titular tanto de la Conade (2006-2012) como de la Federación Mexicana de Natación, por la década de los 80, aseguró que en este ciclo olímpico la natación mexicana logra resultados históricos en Juegos Centrocaribeños y Panamericanos, pero la falta de apoyo mermó el camino de los tritones mexicanos hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No era congruente lo que pasaba en la Federación Mexicana de Natación. Había irregularidades, favoritismos y a gente que tenía derechos nunca se les apoyaba. Los recursos de la FMN, entregados en el sexenio del Lic. Peña Nieto, eran impresionantemente altos y no llegaban al beneficio de la natación de México; hubo ocasiones que la FMN manejó cerca de 500 mdp, pero cuando dirigía yo la Conade lo que le correspondía a esta Federación no era más de 5 mdp al año; afortunadamente la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción empezaron a seguir una línea de investigación y las consecuencias son las que estamos viendo", agregó Vargas Basáñez.

Según el ex dirigente, entrenador y también empresario del deporte, la FMN tiene dos años sin crear eventos, sin promover el deporte y con un Consejo Directivo inoperante para el deporte mexicano; por ello, solicitó a Conade y al Comité Olímpico mexicano a integrar una Comisión Reorganizadora para regularizar la natación nacional.