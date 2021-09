Champions League: Fechas, horarios y cómo ver la segunda jornada de fase de grupos

Entre el martes 28 y miércoles 29 de septiembre se llevará a cabo la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, por lo que a continuación te diremos todo lo que necesitas saber para que no pierdas detalle de ninguno de los 16 partidos que están programados para los siguientes días.

Para empezar las actividades de la jornada, para el martes 28 de septiembre se programó el partido del Grupo D entre el Shaktar y el Inter, ambos equipos iniciaron su participación con derrotas, por lo que se espera que sea un partido intenso. Por otra parte, en el grupo C, el Ajax de Edson Álvarez tratará de conseguir su segunda victoria ante el Besiktas, ambos partidos se disputarán a las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Otro encuentro del grupo D que promete ser interesante es el del Real Madrid y el Sheriff, equipo que busca ser la sorpresa del torneo, ambos iniciaron el certamen con victorias. En cuanto al grupo B, el Milán recibirá en casa al Atlético de Madrid, dichos encuentros están programados para las 14:00 horas del martes 28 de septiembre.

En más actividad del martes 28 de septiembre, el Borussia Dortmund recibirá al Sporting de Lisboa dentro de los encuentros del grupo C. Uno de los encuentros más atractivos de la jornada será protagonizado por el PSG y el Manchester City, equipos que se disputaron a Messi en el último mercado de fichajes, sin embargo, el cuadro parisino fue quien ganó el partido, ambos duelos se jugarán a las 14:00 horas.

Otro mexicano que tendrá actividad en la Champions League este martes 28 de septiembre será Jesús “Tecatito” Corona, cuando el Porto enfrente al Liverpool y para finalizar las actividades del día, el RB Leipzig se medirá ante el Club Brujas, estos compromisos están pactados para las 14:00 horas.

Para los partidos del miércoles 29 de septiembre, los partidos programados para abrir las actividades con Atalanta vs Young Boys (Grupo F) y el Zenit vs Malmo (Grupo H), ambos encuentros se disputarán a las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Para las 14:00 horas, se disputarán seis encuentros: Wolfsburg vs Sevilla (Grupo G), Bayern Múnich va Dinamo (Grupo E), RB Salzburg vs Lille (Grupo G), Juventus vs Chelsea (Grupo H), Benfica vs Barcelona (Grupo E) y Manchester United vs Villarreal (Grupo F).

Partidos, horarios y cómo ver la Champions League

Champions League – Fase de grupos - martes 28 de septiembre

Shaktar vs Inter 11:45 horas – TNT Sports y HBO Max

Ajax vs Besiktas 11:45 horas – Cinemax y HBO Max

Real Madrid vs Sheriff 14:00 horas - HBO Max

Milán vs Atlético de Madrid 14:00 horas - HBO Max

Dortmund vs Sporting Lisboa 14:00 horas – Cinemax y HBO Max

PSG vs Manchester City 14:00 horas – TNT Sports y HBO Max

Porto vs Liverpool 14:00 horas - HBO Max

RB Leizig vs Club Brujas 14:00 horas - HBO Max

Champions League - Fase de grupos – miércoles 29 de septiembre