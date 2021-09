Monterrey vs Toluca: ¿Por qué se adelantó este partido de la Liga MX?

Este miércoles 22 de septiembre, se llevará a cabo el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX entre Monterrey y Toluca, dicho duelo está programado para las 19:00 horas y se disputará en la cancha del Estadio BBVA, por lo que a continuación te decimos todo lo que tienes que saber sobre este partido y te revelamos el motivo por el que se tomó la determinación de adelantarlo.

Esta semana se juega la jornada 10 del Torneo Apertura 2021, sin embargo, previo a estos encuentros, se disputará el duelo entre Monterrey y Toluca de la jornada 11, el cual, estaba programado originalmente para el miércoles 29 de septiembre, sin embargo, de acuerdo con información emitida por la Liga MX, se tomó la determinación de adelantarlo por cuestiones logísticas de ambos clubes, las cuales, estarían relacionadas con temas de calendarización en las televisoras que realizan la transmisión del encuentro.

Cabe mencionar que esta modificación de calendario podría beneficiar el espectáculo pues se espera que sea un partido lleno de intensidad pues ambos equipos atraviesan por una buena racha. En el caso específico de Monterrey llegan motivados luego de dos partidos de en sueño en el que lograron obtener su pase a la final de la Conchachampions tras vencer de visita al Cruz Azul y el pasado fin de semana salieron victoriosos del Clásico Regio ante Tigres.

Actualmente, el equipo dirigido por Javier Aguirre marcha en la quinta posición del torneo, sin embargo, buscará quedarse con los tres puntos para poder escalar posiciones en la clasificación. El equipo regiomontano contará con plantel completo para enfrentar al Toluca por lo que se espera que sea un duelo lleno de intensidad desde los primeros minutos del encuentro.

Por su parte, el equipo choricero también llega con una racha positiva a su compromiso de este miércoles 22 de septiembre ante Monterrey pues ha ganado su últimos tres compromisos en el certamen y comparte el liderazgo del Torneo Apertura 2021 con el América, equipo al que venció el pasado fin de semana por 3-1 para cortarles su racha invicta por lo que en este encuentro intentarán sumar de 3 para convertirse en el líder absoluto del certamen y posicionarse desde ya como uno de los serios contendientes al título del máximo circuito del futbol mexicano.

Fecha, hora y cómo ver el partido entre Monterrey y Toluca

Monterrey vs Toluca

Jornada 11 – Torneo Apertura 2021- Liga MX

Estadio BBVA

Fecha: miércoles 22 de septiembre

Hora: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Canales que transmiten: Fox Sports 2

Posibles alineaciones

Monterrey: E. Andrada, (P), S. Medina, C. Montes, S. Vegas, J. Gallardo, M. Meza, C. Rodríguez, C. Ortiz, A. González. D. Vergara. R. Funes Mori.

Toluca: L. García, R. López, O. Venegas, O. Ortega, D. Rigonato, R. Sambueza, A. Canelo, J. Vázquez, B. Zamudio, I. González, M. Estrada.