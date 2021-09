NFL: TV Azteca no transmitirá la Temporada 2021; estas son las alternativas

El llamado Ritual NFL de TV Azteca se despidió en 2020 de la televisión mexicana tras casi 40 años al aire. Esta vez no será la excepción, pues por segundo año consecutivo, la televisora no transmitirá los partidos de la Temporada 2021.

Lo anterior significa que los aficionados del fútbol americano se quedarán con las ganas de escuchar al equipo conformado por Enrique Garay, Joaquín 'Coach' Castillo, Inés Sainz, Eduardo Ruiz y Pablo de Rubens. Te decimos en qué canales podrás disfrutar de la nueva temporada.

Este domingo 12 de septiembre, el reconocido periodista deportivo Enrique Garay confirmó el hecho de que TV Azteca no compró los derechos de transmisión de la National Football League (NFL) de Estados Unidos.

"Saludos a todos los que me preguntan si habrá Ritual NFL. La respuesta es no. Azteca Deportes no transmitirá NFL. Sólo el Super Bowl. Nos leemos con toda la información en mis redes sociales", escribió el cronista de 58 años en su cuenta de Twitter.