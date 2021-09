Debut de pitcher Manny Barreda emociona en las Grandes Ligas

Después de 14 años de persecución y una legendaria trayectoria en el beisbol mexicano, Manny Barreda debutó con los Orioles de Baltimore en la Major League Baseball (MLB). Ante los Royals de Kansas City, el lanzador de 32 años pisó por primera vez el montículo en la Gran Carpa.

“Ha sido bastante largo el proceso: firmé después de la Serie del Caribe y estuve en Triple A, luego me fui a los Juegos Olímpicos. Pensé regresar a los Toros de Tijuana, pero los scouts de Baltimore me dijeron que tuviera paciencia”, mencionó Manny Barreda en conferencia de prensa.

El lanzador reconoció que sintió desesperación en septiembre por el cierre de la campaña. En la recta final de su carrera, según reconoce, debutar con los Orioles era su última oportunidad en el mejor beisbol del mundo. Respaldado por su familia, completó uno de sus mayores objetivos.

“Mi familia nunca se dio por vencida, siempre me apoyó. Fue una llamada que me tomó por sorpresa, los movimientos empezaron en septiembre y no fui uno de ellos”, aseguró. Sin embargo, el ascenso del pelotero mexicoamericano se concretó únicamente un par de días después.

“Hablé con gente del equipo para saber sobre mi situación, me dijeron que habían tenido conversaciones. Iba en el auto con mi esposa cuando el manager me llamó para darme la noticia. Ella me abrazó y yo la tuve que alejar porque tenía que avanzar”, comentó el pitcher diestro.

En su primer juego, Manny entró como relevista con una desventaja de ocho anotaciones en la pizarra. Barreda lanzó un inning, donde no permitió imparables y retiró a un rival por la vía del ponche. Con rally de nueve carreras en la parte baja del episodio, consiguió la victoria.

“Estoy disfrutando cada día. Lo del rally fue impresionante, yo salí con el enfoque de mantener el juego como estaba, no en conseguir la victoria. Quería demostrar que tenía que estar ahí, quería lanzar strikes. Agradecido con mis compañeros que anotaron nueve carreras”, sentenció.

La memorable noche del icónico jugador de los Tomateros de Culiacán en la LMP quedó inmortalizada en la historia. MannyDay en Las Mayores, con 32 años y 335 días, Barreda se convirtió en el mexicano de mayor edad en debutar en la Major League Baseball.

