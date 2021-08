Oswaldo Sánchez rompe el silencio y habla sobre la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en Alemania 2006 | VIDEO

Una de las rivalidades más famosas del fútbol mexicano es la que protagonizaron Ricardo Antonio La Volpe y Cuauhtémoc Blanco, misma que tuvo su momento álgido cuando el entrenador decidió excluir al mediocampista en la convocatoria para el mundial de Alemania 2006.

En aquel momento, la ausencia del Temo fue motivo de polémica entre los seguidores de la Selección Mexicana. Pero no solo La Volpe y Blanco estuvieron involucrados, Oswaldo Sánchez formó parte de ese plantel y ahora cuenta lo que realmente sucedió.

Se deslindan

Oswaldo fue contundente y pidió al actual gobernador de Morelos dejar de decir mentiras al respecto, ya que Cuauhtémoc enfatizó que la decisión de dejarlo fuera del mundial no fue exclusiva del técnico sino de algunos jugadores del equipo.

El entonces portero de Chivas dejó en claro que el grupo conformado por él, Jared Borguetti, Pavel Pardo y Rafael Márquez, no tomó la decisión de no llamar a Blanco, pero eran conscientes de la situación del jugador y el director técnico.

Era consciente

"Cuauhtémoc no se llevaba bien con Ricardo, no había estado en el proceso. Cuauhtémoc dijo: 'No me quisieron llevar'. A ver, no eches mentiras, el que no te quiso llevar fue La Volpe(...)Se hizo consenso y la respuesta fue que en ese grupo no entraba porque estaba Sinha, que era la misma posición y ayudaba más", afirmó Oswaldo.

Por último, Sánchez señaló que el propio jugador tenía consciencia de la mala relación que llevaba con el director técnico que databa desde los días cuando La Volpe lo dirigió en América.