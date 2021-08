Rommel Pacheco: "Me voy muy contento. Me hubiera encantado retirarme con esa medalla"

Previo a ejecutar el último clavado, Rommel Pacheco observó el Centro Acuático de Tokio, porque significó su última ejecución y buscó memorizar ese momento.

El clavadista mexicano concluyó este 3 de agosto su etapa como deportista de alto rendimiento y lo hace en su cuarta participación en Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Beijing 2008, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020).

En su última competencia, concluyó en la sexta posición en la prueba de trampolín de 3 metros, con una puntuación total de 428.75.

“Me voy muy contento. Me hubiera encantado retirarme con esa medalla, me voy feliz. Sexto lugar olímpico y no es el lugar, son los años de intenso trabajo. Me apasionan los clavados, es cansado, pesado, es una vida entregada al deporte”, describió el atleta de 35 años en entrevista para Claro Sports.

Calificaciones obtenidas por Rommel en la ronda final: 83.30 / 63.00 / 73.10 / 79.20 / 33.25 / 96.90 =428.7

En relación con sus participaciones individuales en justa olímpica, lo que registró en Tokio 2020, significó su mejore resultado en trampolín de 3 metros, ya que en Atenas 2004 concluyó en décima posición y en Río de Janeiro 2016 fue séptimo.

El mexicano fue despedido entre aplausos de las personas que se encontraban en el recinto acuático, tras 28 años de carrera deportiva.

“La lágrimas se nos salieron, fueron de felicidad, la competencia no fue como la tenía en mi mente”, acotó Pacheco Marrufo para el mismo canal y añadió que quería retirarse con un buen clavado, “me voy satisfecho con la carrera, el aplauso de la gente, y aunque no logró obtener una medalla, me voy con el cariño de la familia de los clavados y eso es sumamente importante”.

Ahora, Rommel se enfocará a su carrera política, ya que en las pasados comicios fue electo como diputado federal y formará parte de la bancada de Acción Nacional (PAN) –cabe señalar que obtuvo del 32.27% de los votos en su distrito y de los cinco distrito que hay en Yucatán, tres los ganó el PAN-.

Será el 1 de septiembre cuando tome protesta como diputado y su interés está en formar parte de la comisión del deporte, principalmente.