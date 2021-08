Checo Pérez: ¿Cuáles son los retos para que renueve con Red Bull?

Sergio “Checo” Pérez llegó a Red Bull para esta temporada con la intención de llevar a la escudería austriaca al título de Constructores, pero también para confirmar su lugar dentro de los mejores pilotos en la F1. Ahora, cerca de comenzar la segunda parte del calendario el tapatío debe buscar llenar las expectativas de los directivos para que se mantenga la próxima temporada con Red Bull.

Después de una primera parte con varios altibajos, donde solo consiguió tres podios, pero cerró con malos resultados en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Hungría, donde abandonó la cerrera. Pero espera darle la vuelta a la hoja y comenzar con el pie derecho la segunda parte de la temporada al conseguir un buen resultado en el GP de Bélgica.

Las negociaciones siguen abiertas, pero Helmut Marko dejó claro que los altos mandos de Red Bull no están del todo contentos con los resultados obtenidos hasta el momento, ya que no ha contado con la consistencia que esperaban, es decir, no ha ganado tantas carreras como tenían pensado que iba a suceder con él al frente del monoplaza.

Los retos a los que se enfrenta

Como ya se mencionó anteriormente uno de los puntos más importantes que debe mejorar el tapatío es el poder contar con una regularidad en sus clasificaciones y con esto en la obtención de buenos resultados cada fin de semana que se suba al auto.

Otro punto importante es mostrar la experiencia y calidad al frente del volante y con esto dejar atrás a sus dos contendientes más importantes, es decir, Lando Norris y Valtteri Bottas, con quienes deberá pelear cada GP por el tercer lugar, situación que lo colocaría como el tercer mejor piloto de la temporada y por qué no pensar en el segundo lugar dejando fuera a Hamilton de la pelea por el campeonato mundial.

El resto del calendario