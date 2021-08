Destituye Femeci a entrenador de Jessica Salazar

Fuentes cercanas a la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) confirman que en una Asamblea a puerta cerrada, Edgardo Hernández, presidente del organismo ha destituido al entrenador Iván Ruiz, quien fue ganador del Premio Nacional del Deportes 2019 y quien ha guiado el camino de las ciclistas Campeonas Panamericanas Daniela Gaxiola y Jessica Salazar, esta última afectada por un proceso selectivo en el que la propia Femeci la dejó fuera de Juegos Olímpicos a pesar de ser recordista mundial y Subcampeona Mundial en pruebas de velocidad.

Luego del proceso selectivo de mayo pasado (que fue considerado como “único” y no como “último” por la Femeci), Salazar Valles quedó fuera del equipo, al evaluarse en pruebas que no son convocadas en Juegos Olímpicos ni necesarias para analizar su rendimiento en la velocidad por equipos, por lo que Iván Ruiz presentó un análisis técnico ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano para explicar por qué era necesario registrar a Jessica Salazar como arrancadora en la velocidad por equipos femenil, mantener a Daniela Gaxiola como cerradora de la prueba y no llevar a Yuli Verdugo a la competencia.

Entre otros argumentos Ruiz demostró que el equipo, que había logrado un histórico 4º lugar mundial en 2019, era aspirante a medalla olímpica, al ser además nueve veces medallista continental y tener un desarrollo estratégico para mejorar en la competencia; incluso, Ruiz recordó que Jessica Salazar estuvo en todo el proceso de cinco años que tomó la clasificación a Juegos Olímpicos, al generar puntos de ranking solicitados por la Unión Ciclista Internacional, para acceder a la justa japonesa.

Aunque Conade manifestó su inconformidad por registrar en Tokio 2020 a la dupla Gaxiola/Verdugo, el COM siguió adelante con el registro de este equipo, que culminó en sexto lugar en la velocidad por equipos, lejos de la expectativa de ascender al podio.

Aunque Salazar Valles quedó fuera de Tokio 2020 por una decisión de escritorio, aseguró que ya se prepara rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, no sin antes interponer una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) ante la negligencia con la que fue excluida del conjunto, proceso jurídico que ya inició su camino.

Sin embargo, en esta nueva decisión, si la Femeci desconoce al entrenador de Jessica Salazar, Iván Ruiz no será registrado por la Federación Mexicana de Ciclismo para acompañar a las ciclistas a eventos tanto nacionales como internacionales.

alg