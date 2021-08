Danielle O’Toole le dice adiós a la Selección Mexicana de Sóftbol tras polémica de uniformes

Después de que se dio a conocer que el equipo olímpico mexicano de sóftbol decidió tirar sus uniformes a la basura, se hizo un revuelo en México. Desde entonces ha circulado información de todo tipo, incluyendo la versión de las jugadoras, quienes justificaron la acción que tanta decepción generó en los connacionales.

En este caso, la lanzadora Danielle O’Toole decidió renunciar al equipo; el anuncio lo dio a través de su cuenta de Instagram donde explicó que nunca fue su intención faltarle el respeto a México. Asimismo, explicó que se trató de un mal entendido tras exponer sus uniformes en una fotografía.

"Ninguna de mis compañeras tiró sus camisetas... Asumo la responsabilidad de dejar algunas prendas de Lining en Tokio. Le pregunté al servicio postal del pueblo olímpico si envían cajas de nivel internacional y dijeron que solo cartas. Deberíamos de haber hecho más preguntas, considerar la posibilidad de donar, cualquier cosa excepto dejarlos como lo hicimos y por eso lo siento mucho. Desde el fondo de mi corazón", explicó la atleta en una larga misiva.

Danielle aseguró que no hay justificación para su acción

Danielle O’Toole mencionó que no hay ninguna justificación para su acción. No obstante, prosiguió con el desarrollo de los hechos y la decisión de dejar las prendas ante el problema de sólo poder llevar una maleta.

"Intenté empacar todo lo que pude... ropa, artículos de tocador y artículos de valor sentimental en la única maleta que estaba permitida. Aún así, no hay ninguna justificación, podríamos haber hecho más. Lo siento y espero que todos puedan aceptar mi más sincera disculpa de corazón".

Denuncia amenazas y asegura que dio todo por México

Tras asegurar que ni ella ni ninguna de sus compañeras tiró sus camisetas, O’Toole denunció que todas han recibido amenazas y comentarios llenos de odio por la gente en redes sociales. Esto, "ha sido desgarrador ver cuántos de ustedes están decepcionados y heridos por las acciones que realmente yo no quise hacer daño".

Por otro lado, mencionó que el conjunto nacional luchó hasta el final y en particular, ella hasta el último lanzamiento. Mencionó que llevar a México en su pecho fue un honor y un privilegio, por ello hizo todo cuanto pudo mientras portó los colores nacionales.

"Puede que no nací en México, pero si no significa que no te vea, que no te escucho, y que no sienta lo fuerte que es la tradición y la cultura".

Finalmente se despidió de la Selección Nacional

"Jugué mi último partido para México, mi camiseta blanca tiene blanca tiene tierra y lágrimas de nuestro último partido y seguirá así para siempre. Estaré colgando mis camisetas en mi casa porque logramos algo histórico, Porque estoy orgullosa de ser mexicana. Orgullosa de mi herencia. Orgullosa de haber tenido el honor de representar a México".