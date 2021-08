Checo Pérez: Directivo de Red Bull pone en duda la continuidad del mexicano con una dura crítica

Sergio “Checo” Pérez fue una de las grandes sorpresas en el final de la temporada 2020, tanto que logró asegurar un lugar en Red Bull esta temporada, pero ahora después de transcurrir la mitad del calendario en la Fórmula Uno, Sergio Pérez está en la cuerda floja para continuar en la escudería austriaca para el 2022.

En la primera parte del calendario el piloto mexicano vivió momentos de mucha tensión al no acostumbrarse al coche, pero también algunos de gloria, mismos que lo llevaron a ganarse una serie de elogios de los altos mandos de Red Bull, pero ahora, en medio de las negociaciones, Helmut Marko decidió hacer una dura crítica para el tapatío.

Previo a terminar el periodo de descanso en el máximo circuito de automovilismo, Marko no dudó en dar una dura declaración para Checo, ya que a pensar de contar con un mejor rendimiento que sus antecesores, Pierre Gasly y Alexander Albon, confirmó que no el mexicano no ha dado los resultados esperados.

El mensaje para Pérez

El directivo de la escudería austriaca mentó a “nextgen-auto.com” que hay una diferencia entre Max y Pérez, por lo que siguen considerando si continúan con él o no, ya que hasta el momento no han tenido los mejores resultados, esto a pesar de contar con tres podios hasta el momento y mejores números que sus antecesores.

“Hay una brecha con Max y no está contento con eso. En Red Bull pensamos que Pérez debería ser más consistente después de tantas carreras. Ha intentado hacer sus propios ajustes del coche en lugar de copiar los de Max, pero quizá es lo que debería haber hecho”, dijo el histórico ganador de las 24 Horas de Le Mans en 1971.

Posteriormente confirmó que todos los segundos pilotos han tenido el mismo problema, por lo que no es la primera vez que han sufrido los cambios como los que intentó Checo, lo único que si tiene claro que es un dolor de cabeza cuando no funciona la idea de los coequiperos.

Antes de terminar, el asesor de Red Bull confirmó que todavía siguen analizando las opciones para la próxima temporada de la F1, pero no quiso dar nombres, es decir, si el mexicano no termina por dar los resultados y convencer a la directiva tendrá que buscar una nueva escudería para el 2022.