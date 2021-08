"A pesar de los riesgos, nunca pensé en dejar el futbol": Raúl Jiménez

Jamás por los pensamientos del delantero mexicano, Raúl Jiménez pasó la idea de dejar el futbol, esto luego de la fractura de cráneo que sufrió y que lo dejó fuera de actividad durante más de nueve meses tras un fuerte choque de cabezas con David Luiz, durante un encuentro entre Wolverhampton y Arsenal en la Premier League.

Durante una entrevista para la página de su propio equipo, señaló el jugador originario de Tepeji del Río, que nunca pasó por su cabeza la opción de retirarse del futbol, a pesar de que los doctores le explicaron los riesgos que representa practicar este deporte tras la fractura que sufrió.

Por otro lado comentó que él siempre pensó positivamente, aunque sabía que era una lesión difícil de sanar, sin embargo con trabajo, dedicación y esfuerzo lo iba a lograr regresar a las canchas de un momento a otro.

Además puntualizó que en los primeros días lo que más le preocupaba era el tiempo que iba a quedar sin jugar, pues su lesión más larga hasta ese momento solamente había sido de apenas cuatro semanas.

Cuando se enteró que al menos iban a ser seis semanas para regresar a las canchas, supo que tenía que aprovechar todos esos días para estar en forma antes de su regreso.

Así inició la Premier

Arrancó con espectáculo goleador una Premier apasionante. Con recital de Paul Pogba, que amargó la tarde al técnico argentino Marcelo Bielsa tras renovar su contrato con el Leeds. Hasta cuatro asistencias de gol, con una exhibición de pases al espacio dejó el centrocampista francés que vuelve a brillar y dejó una conexión especial con Bruno Fernandez, primer máximo goleador con un triplete.



El contundente 5-1 de Old Trafford convierte el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer en el líder provisional. No tardaron en responder con contundencia el Chelsea, vigente campeón de Europa que llegaba con el desgaste de la conquista de la Supercopa de España tras prórroga, y el Liverpool.



El Chelsea, aún sin su fichaje estelar Romelu Lukaku, no encontró rival en el Crystal Palace. Con el español Marcos Alonso titular y protagonista para romper el partido con un gol a balón parado al portero español Vicente Guaita, que premiaba el dominio. Christian Pulisic y el estreno con gol de Trevoh Chalobah, que se convirtió en el segundo futbolista más joven, a sus 22 años, en marcar en su estreno en la historia del club londinense, cerraron un cómodo estreno (3-0).



El último grande en entrar en escena el sábado fue el Liverpool con su visita al recién ascendido Norwich. Volvió a los terrenos de juego tras su grave lesión Van Dijk y brilló Mohamed Salah. De un intento de control surgió una asistencia a Diego Jota en el primer tanto y asistió en el segundo a Firmino, al que le bastaron cuatro minutos en el campo para marcar.

Con información de EFE