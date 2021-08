Liga MX: Partidos, horarios y dónde ver la jornada 5 del Apertura 2021

La Liga MX tendrá actividad a media semana pues entre este martes 17 y el miércoles 18 de agosto se disputarán los duelos correspondientes a la jornada 5 del Torneo Apertura 2021 por lo que a continuación te decimos todo lo que debes de saber para que no pierdas detalles de la máxima categoría del futbol mexicano.

Para este martes 17 de agosto se tienen programados cuatro intensos juegos, sin embargo, los más destacados son el Tigres vs Querétaro pues en caso de que no gane el equipo regio podría cuestionarse la continuidad de Miguel “El Piojo” Herrera en el banquillo, además, otro duelo atractivo será el Necaxa vs Pumas ya que ambas escuadras están necesitadas de puntos y en el caso del club universitario, necesitan obtener su primera victoria para que no se comprometa el futuro de Andrés Lillini como estratega del club.

Para el miércoles 19 de agosto se tienen programados duelos verdaderamente intensos pues Cruz Azul se medirá ante Monterrey y buscarán mantener su buen paso para posicionarse en la parte más alta de la tabla general, sin embargo, no depende de sí mismo pues América puede evitarlo en caso de salir victorioso ante Juárez para mantenerse como líder general. En el caso de Chivas, el equipo tapatío buscará obtener su segundo triunfo de la campaña ante León, que inició el torneo con buen paso.

¿Dónde, a qué hora y cómo ver los partidos de la jornada 5?

Liga MX – Jornada 5 – Martes 17 de agosto

Toluca vs Mazatlán 17:00 horas / Canal: TUDN

Tigres vs Querétaro 19:00 horas / Canal: Afizzionados

Necaxa vs Pumas 21:00 horas / Canal: TV Azteca y TUDN

Tijuana vs Puebla 21:06 horas / Canal: Fox Sports

Liga MX – Jornada 5 – Miércoles 18 de agosto

Cruz Azul vs Monterrey 19:00 horas / Canal: TUDN

Santos vs Atlas 19:00 horas / Canal: Fox Sports

Guadalajara vs León 21:00 horas / Canal: Izzi

Juárez vs América 21:00 horas / Canal: TV Azteca y TUDN

Cabe mencionar que el partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2021 entre Pachuca y Atlético San Luis fue reprogramado y se jugará el próximo 3 de noviembre en punto de las 19:00 horas y será transmitido a través de la señal de Fox Sports y de Claro Sports.