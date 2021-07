Aliciente extra: AMLO anunció premios económicos a deportistas

Deportistas y equipo multidisciplinario que estén en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tienen asegurados estímulos económicos, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras entregar la bandera de México a la delegación nacional.

“Aunque no es lo principal, a su regreso nos vamos a reunir y todos van a recibir una recompensa del gobierno que represento. No es una cosa personal, el funcionario o servidor público no es más que un simple administrador de los dineros del pueblo; habrá algo especial para los que nos traigan medallas”, expresó el mandatario, luego de entregar el lábaro patrio en el CNAR.

Para Ana Guevara, titular de la Conade, ni los rezagos causados por la pandemia de COVID-19 afectan las expectativas.

“Debemos aplaudir y reconocer que cada mujer y cada hombre de esta delegación representan a una sola palabra: México. No nos va a ir bien, nos va a ir muy bien”, expresó la subcampeona olímpica de Atenas 2004.

La jalisciense Rut Castillo, primera mexicana clasificada olímpica en gimnasia rítmica, habló en nombre de los deportistas sobre el complicado proceso por la presencia del SARS-CoV-2.

“La incertidumbre e inactividad nos llevaron, por momentos, a perder las esperanzas: sin competencias ni fogueo. Estoy segura que más de uno perdimos la motivación por algún momento, pero hoy estamos aquí para representar a México, porque a pesar de las dificultades logramos salir adelante”, comentó la campeona panamericana.

Este 7 de julio se da la salida del primer contingente de la delegación mexicana hacia la capital nipona. El Comité Organizador de la justa ha solicitado estancias cortas de los deportistas que compitan en la justa, por lo que los atletas estarán en Tokio en sus competencias y al término volverán a nuestro país.

dza