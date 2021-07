Checo Pérez asegura que su carrera fue un desastre: “Norris se salió con la suya”

Sergio “Checo” Pérez llegó al Gran Premio de Austria con la idea de quedarse con el podio y así poder tener una revancha en la pista, esto después de quedar en cuarto lugar en Estiria por una mala parada en los pits. Lamentablemente para las aspiraciones del mexicano todo salió mal, ya que quedó en la sexta posición este domingo.

El piloto de Red Bull se clasificó en la tercera posición, solo por detrás de Norris y Max, por lo que la tarea del mexicano era colocarse en la segunda posición lo antes posible para poder controlar mejor la carrera en Austria, lamentablemente la idea no fue como la tenía pensada, ya que, en lugar de quedar en el segundo lugar, Checo terminó en décimo.

Al terminar la carrera, el tapatío reconoció que tuvo una carrera desastrosa, pero lo más importante fue darle el reconocimiento al joven de McClaren, quien terminó saliéndose con la suya en la lucha con Pérez por ese segundo lugar en el inicio de la carrera.

En la plática con los medios de comunicación después del GP de Austria, Pérez comentó que Norris se salió con la suya, posteriormente comentó que su carrera había sido un desastre, ya que al salir en las primeras vueltas de la pista perdió el tercer lugar, situación no pudo revertir, ya que quedó en quinta posición.

Checo sobre Norris y la jugada

A pesar de confirmar que Lando se salió con suya en la primera vuelta cuando intentó rebasarlo, Sergio confirmó que no volverá a pasar cuando lo vuelva a enfrentar, pero lo más importante es que confirmó que eso le arruinó la carrera.

“Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no creo que haya sido muy justo. Fue más allá del límite y me arruinó la carrera”.

La próxima carrera de Fórmula 1 se llevará a cabo el próximo 18 de julio, por lo que los pilotos tendrán un fin de semana libre antes de subir al monoplaza en el Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera está programada para comenzar a las 09:00 de México.

dza