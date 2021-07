Designa el gran premio de la Ciudad de México de F1 a pequeño embajador

Con apenas cinco años de edad, el piloto Mateo García fue nombrado embajador oficial del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2021 Presentado por Heineken, que se realizará del 29 al 31 de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.





“Mateo es el talento más joven que actualmente tenemos en el automovilismo mexicano. Pese a su corta edad, transmite una gran pasión por las carreras y sus triunfos en Inglaterra dan muestra de su entrega. El México GP es también una oportunidad de impulsar a nuevas figuras nacionales y por eso invitamos a un piloto que dará mucho de qué hablar en los próximos años”, comentó Federico González, Director General del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2021 Presentado por Heineken.



El embajador más joven que ha tenido la F1esta portará un logo de la carrera en su nomex de competencia durante su participación en el serial de karts Super One Series, un campeonato infantil de Reino Unido. Mateo Driver impulsará la imagen de la carrera en las pistas donde surgen los futuros talentos europeos del automovilismo.



“Muchas gracias por invitarme a ser parte del México GP. Mi sueño es ser campeón de la Fórmula 1. Me gusta mucho correr y disfruto cada que me subo a mi kart”, dijo Mateo.



El niño piloto de cinco años es el campeón más pequeño del Campeonato Nacional de Karts. Actualmente compite en la categoría Bambino C50 New Era 2021 de Super One Series, en donde se mantiene líder con un triunfo y dos podios. Son sus primeros pasos en busca de un día pasar de embajador a piloto de la F1esta.