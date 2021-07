¿Es grave la lesión de Simone Biles? ¿Está en riesgo su participación en Tokio 2020?

La gimnasta estadounidense Simone Biles no participó hoy con el equipo femenino de su país en la final de los Juegos Olímpicos.

Aparentemente, la medallista olímpica podría haber sufrido una lesión en un pie a raíz de un fallido aterrizaje durante un ejercicio de salto de caballo.

Biles, de 24 años y ganadora de cuatro medallas de Oro en Río 2016, inició la competencia, participó en la primera rotación en salto de potro; sin embargo, sintió una molestia en el tobillo luego de una mala recepción y se retiró para ser atendida.

Según la organización de los Juegos Olímpicos, Biles tuvo que ser atendida por los médicos afuera del centro de Ariake y cuando regreso ya figuraba con suplente y no participó en la segunda rotación.

"Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones", se informó a través de la cuenta oficial de Gimnasia de Estados Unidos.

Su lugar fue tomado por su compatriota Jordan Chiles, en la competencia de barras asimétricas.

De momento se desconoce si Biles participará en algún otro evento de la edición actual de las Olimpiada.

Simone Biles ha ganado 19 campeonatos mundiales de gimnasia artística y un total de 25 medallas en certámenes mundiales, lo que la convierte en la competidora más laureada de todos los tiempos, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Salud Mental

Tras el anuncio del retiro de Biles de la competencia surgieron una serie de rumores que hablaban desde una molestia en el tobillo, hasta de un problema de ansiedad.

"No fue un día fácil ni mi mejor día, pero lo superé. Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros a veces. Sé que me lo quito de encima y hago que parezca que la presión no me afecta, pero ¡maldita sea, a veces es difícil! ¡los juegos no son una broma!", escribió en su perfil de Instagram.

Asimismo, la superestrella de la gimnasia , explicó que su retirada este martes del concurso por equipos femenino de los Juegos Olímpicos se debió a "demonios en su cabeza". Señaló que su intención es cuidar de su salud mental.

"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud menta y no comprometer mi salud y mi bienestar".

Por su parte, Biles explicó a los periodistas que sentía una fuerte presión psicológica ante el reto de sus finales en Tokio.

"No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", añadió, haciéndose eco de una declaraciones recientes de la tenista japonesa Naomi Osaka, que también habló públicamente de su salud mental y los problemas que estaba experimentando ante la presión mediática.

con información de AFP

EFVE