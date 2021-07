Alexa Moreno y su entrañable relación con el manga japonés | Tokio 2020

Alexa Moreno fue tendencia en redes sociales no solo por hacer historia para México en llegar a una final de gimnasia en Tokio 2020, si no por revelar su fuente de inspiración para competir.

Durante su rutina en la modalidad de manos libres de gimnasia artística, Alexa se acompañó de la música del manga Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba durante casi los dos minutos que duró su participación en la clasificatoria del All Around.

Los usuarios en redes sociales no dejaron escapar la oportunidad de elogiar a la gimnasta mexicana por la elección del tema y su afición a los mangas.

Algunos otros aseguraron que a raíz de la rutina de Moreno, comenzarán a ver Demon Slayer que está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

En declaración para el periodista Alberto Lati, Alexa Moreno reveló que le encanta Demon Slayer, y necesita de ese tipo de música para poder aventarse las acrobacias durante sus competencias, es una de sus principales motivaciones para hacerlo.

Asimismo, la gimnasta mexicana que competirá en la final de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aseguró que gusta de otros mangas como Fullmetal Alchemist y My Hero Academia.

Tras su rutina con la música de Demon Slayer, el compositor del tema, Samuel Kim, agradeció a Moreno haber utilizado su música con el tema central del personaje Zenitsu y con parte del tema del famoso manga Attack on Titan.

Alexa Moreno buscará colgarse una medalla en la final de salto con caballo el próximo domingo 1 de agosto en punto de las 3:00 horas tiempo del centro de México.

RMG