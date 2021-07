Actuación en Juegos Olímpicos emociona a golfista mexicana María Fassi

La golfista profesional mexicana María Fassi cuenta ya las horas para viajar a Tokio y participar por primera ocasión en su carrera durante la justa olímpica, representando a México, en la edición 32 del evento deportivo.

Fassi es parte del contingente nacional que jugará el torneo de golf olímpico junto a Gaby López, en el equipo femenil, Abraham Ancer y Carlos Ortiz en el varonil, siendo la única representación de Latinoamérica que va con equipo completo en esta disciplina del programa en Tokio 2020.

María Fassi jugó este fin de semana el torneo The Amundi Evian Championship en Evian-les-Bains, Francia, uno de los cinco Majors de la temporada femenil en el golf profesional, en el que concluyó con una destacada participación al situarse en el sitio 15, con con 275 golpes, nueve bajo del par de la cancha del Evian Resort Golf Club.

El torneo lo ganó la australiana Minjee Lee, quien vino de atrás con un déficit de siete golpes al arrancar la ronda final y con un score de 64 golpes, derrotó a la líder, la surcoreana Jeongeun Lee, en el primer hoyo del desempate.

“Estoy en Francia ahora, terminamos de jugar el domingo; me quedo hasta el miércoles y ya el miércoles viajo a Japón, así que llego a Tokio el jueves a media mañana y para empezar a aclimatarme y que el cambio de horario no me pegue tanto, adaptarme a lo que es la Villa Olímpica. Sé que va a haber varias medidas de salud que hay que tomar, entonces hay que ver toda esa parte, para que me dé el suficiente tiempo como para poder hacerlo”, dijo Fassi en entrevista virtual para El Heraldo de México.