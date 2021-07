Juegos Olímpicos Tokio 2020: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia de inauguración

Tras más de cinco años de espera, estamos a tan solo unas horas de que inicien formalmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales fueron retrasados y re programados para este 2021 debido a la pandemia de Covid-19. La fiesta está por comenzar y se dará el bandearé oficial con la ceremonia de inauguración que promete ser espectacular.

Aunque la actividad comenzó el pasado jueves 22 de julio con algunos partidos de sóftbol y futbol, la ceremonia de apertura se llevará a cabo el viernes 23 en punto de las 6:00 de la mañana, hora del centro de México.

¿Qué podemos esperar de la ceremonia?

Miles de espectadores estarán pegados a sus televisores para presenciar el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; la ceremonia de inauguración representa la oportunidad perfecta para que los anfitriones muestren al resto del mundo lo mejor de su cultura, colores y tradiciones.

Y aunque este espectáculo se realizará sin espectadores en las gradas del Estadio Olímpico de Tokio, se espera un despliegue artístico potenciado por la tecnología e innovación de Japón, además de la posible presencia de personajes de televisión y videojuegos como Super Mario Bros, Oliver Atom de los Super Campeones, o incluso Pikachu, Gokú y Hello Kitty.

También el país anfitrión nos hará vibrar con arte tradicional japonés como el teatro Kabuki y música acompañada de coreografías de artes marciales de origen nipón como el karate y el judo.

¿Habrá gente en la inauguración?

Desafortunadamente, el Comité Organizador y el Comité Olímpico Internacional acordaron con las autoridades japonesas que los Juegos Olímpicos se lleven a cabo sin aficionados ante el aumento de contagios por Covid-19 en Tokio.

Aún así, cerca de mil personas, entre ellos invitados, funcionarios y periodistas, estarán presentes durante la ceremonia de inauguración. Entre los asistentes se encontrarán el emperador de Japón, Naruhito, quien dará un discurso para hacer oficial el arranque de la justa veraniega, y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

El tradicional desfile

Si bien el estadio no contará con la presencia de aficionados en las gradas del Estadio Olímpico de Tokio, el tradicional desfile de las delegaciones de todo el mundo no puede faltar, aunque no podrán estar todos los atletas presentes debido a la crisis sanitaria.

Ante esto, solamente los abanderados de cada país formarán parte de la ceremonia en representación de su delegación; por México desfilarán Rommel Pacheco y Gaby López.

¿Cuándo y cómo ver la ceremonia?

La ceremonia de inauguración será transmitida en televisión abierta para México y comenzará a las 6:00 de la mañana hora del centro del país.

Se espera que tenga una duración de poco más de dos horas y se prevé que sea el evento deportivo más visto en el año a nivel mundial.