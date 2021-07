Mariachis y Diablos, firmes en la cima en la Liga Mexicana de Beisbol

En la recta final de la temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Mariachis de Guadalajara y los Diablos Rojos del México continúan firmes en la cima de la clasificación. A menos de un mes del cierre de la campaña, buscarán amarrar un lugar en los playoffs.

Con 32 carreras en tres partidos en el Estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos del México barrieron la serie ante los Acereros de Monclova. La novena escarlata amplió su ventaja en el primer puesto de la Zona Sur, tras extender su racha de triunfos consecutivos (seis).

Después de superar a los Piratas de Campeche, los Leones de Yucatán defendieron exitosamente el segundo sitio en la división. No obstante, con únicamente tres victorias en sus últimos 10 enfrentamientos, el equipo peninsular se ubica 7.0 juegos detrás de la escuadra capitalina.

En duelo por el tercer puesto, los Pericos de Puebla cortaron una serie de nueve descalabros al hilo, luego de vencer dos veces a El Águila de Veracruz. Sin embargo, con un porcentaje de .500 en la campaña (50 encuentros), el conjunto jarocho permanece en dicha posición.

En la Zona Norte, los Mariachis de Guadalajara impusieron condiciones ante los Toros de Tijuana, máximo perseguidor en la disputa por el liderato divisional. Con marca de 34-12 después de 46 compromisos, la franquicia de expansión incrementó su dominio en el circuito veraniego.

A pesar de caer ante los Sultanes de Monterrey, los Saraperos de Saltillo nivelaron la marca de los Acereros de Monclova en la contienda por el tercer lugar, gracias a las tres derrotas de los actuales campeones. Los coahuilenses aventajan por 5.0 juegos a los Rieleros de Aguascalientes.

Con récord de 15-35, los Generales de Durango registran la peor efectividad en la temporada de la LMB, por detrás de los Guerreros de Oaxaca (18-31). Los dirigidos por el dominicano Félix Fermín suman seis descalabros en sus 10 compromisos más recientes; 13 en los últimos 20.

Bravos vs Guerreros, Mariachis vs Rieleros, Sultanes vs Acereros, Generales vs Saraperos, Pericos vs El Águila, Leones vs Olmecas, Algodoneros vs Tecolotes, Tigres vs Piratas y Diablos vs Toros reanudarán el martes 20 de julio las actividades de la Liga Mexicana de Beisbol.

