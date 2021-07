¿Quién es Rafael Loredo y qué otros técnicos mexicanos han dirigido en Guatemala?

En la segunda jornada de la Copa Oro 2021, este miércoles la selección mexicana venció con un doblete de Rogelio Funes Mori 3-0 a su similar de Guatemala dirigida por el estratega mexicano Rafael Loredo. En estos días, el nombre de Loredo ha llamado la atención por tratarse de un director técnico nacional que dirige fuera del futbol de México, situación poco común para el balompié doméstico.

Junto con Rafael Loredo, otros entrenadores mexicanos han encontrado en Guatemala la oportunidad para seguir con su desarrollo profesional como estrategas, algunos incluso han sido campeones de la liga de futbol chapina.

¿Quién es Rafael Loredo?

Rafael Loredo es el actual director técnico de la selección de Guatemala quien fue designado de forma interina tras la destitución del técnico guatemalteco Amarini Villatoro al quedar eliminado de los preliminares de la Copa Oro y del mundial de Qatar 2022.

Loredo dirigía al representativo chapín sub-20 hasta antes del llamado a la selección mayor. En México, debutó en el máximo circuito como defensa con el Atlético Español en 1979. Su carrera como jugador lo llevó también a ser parte de las filas del Necaxa, Oaxtepec y Ángeles de Puebla.

Tras su retiro en 1988, Loredo tuvo su primera oportunidad desde el banquillo en 2002 cuando fue el segundo entrenador de Ignacio Ambriz con el conjunto de Puebla.

En 2003, Loredo tomó la batuta de la Universidad de San Carlos en Guatemala por una temporada. Regresó a la Liga MX en 2007 tras ser llamado por Salvador Reyes para ser el segundo entrenador del Atlético de San Luis.

Guatemala fue invitada a la Copa Oro 2021 en sustitución de Curazao. Foto: Especial

Para 2007, el actual estratega de la selección chapina volvió a dirigir a la Universidad de San Carlos logrando ascender a la Primera División de la Liga Nacional. Tras su paso en el conjunto universitario regresó a México para trabajar en las inferiores del Club América de 2012 a 2014.

Para 2016 volvió a Guatemala para tomar las riendas del Xelajú MC sin tener buenos resultados y fue entrenador del Deportivo Petapa hasta que fue designado como DT de Guatemala Sub-20 en 2020.

Técnicos mexicanos que han dirigido en Guatemala

Antonio Torres Servín el exjugador y técnico interino de Pumas de la UNAM probó suerte con el club Antigua de Guatemala. El timonel mexicano ha sido el más exitoso al ganar el campeonato de liga con Antigua en el torneo de Clausura 2019, pero por las malas actuaciones del equipo en la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 y en el Apertura 2020 fue destituido.

Enrique Meza Jr., hijo del ‘ojitos’ Meza ex director técnico de la selección mexicana, del Toluca y el Cruz Azul dirigió al Suchitepéquez en 2016; mientras que Víctor Manuel Aguado, DT interino con el América fue el entrenador de la selección de Guatemala en 2003.

Roberto Montoya, ex auxiliar de Torres Servín y actual DT de Antigua; Marvin Cabrera ex jugador de Pachuca y actual auxiliar técnico de Rafael Loredo desde las divisiones inferiores de Guatemal; el ex Chivas y Cruz Azul, Jair García, estratega de la selección chapina Sub-15; y Javier Martínez quien dirigió al Deportivo Carchá, son los técnicos mexicanos que se han desarrollado en Guatemala y forman parte de la reducida legión azteca que dirigen en el extranjero.

RMG