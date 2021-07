Roger Federer no irá a los Juegos Olímpicos; ¿qué otros deportistas se bajaron también de la contienda?

El tenista suizo Roger Federer anunció este martes que no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a que sufrió una lesión en una de sus rodillas durante su temporada jugando en césped.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el tenista suizo aseguró sentirse muy decepcionado ya que era un honor y uno de sus puntos más importantes en su carrera deportiva poder representar a Suiza en la máxima competencia deportiva, dijo que tiene la esperanza de regresar a las canchas a finales del verano y deseó mucha suerte al equipo suizo de tenis en la justa.

¿Qué otros deportistas no irán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Junto con Federer, otros tenistas anunciaron que tampoco asistirán a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio como el caso de la estadounidense Serena Williams quien avisó que iba a pensar el acudir o no a la competencia por lo que la Federación de Tenis de su país decidió no incluirla en su lista final.

Rafael Nadal también renunció a Tokio 2020 y a Wimbledon para cuidarse y prolongar su carrera y su compatriota Roberto Bautista por estar agotado. El tenista austriaco Dominic Thiem tampoco asistirá por no estar en su mejor nivel. Por su parte, el jugador griego Nick Kyrgios no viajará a tierras niponas por no sentirse motivado al jugar sin público.

Entre los atletas más conocidos que confirmaron su baja de los olímpicos de Tokyo se encuentra el triple campeón olímpico de 5,000 y 10,000 metros y medallista de plata en Atenas, el etíope Kenenisa Bekele por prepararse para un gran maratón de este otoño.

Además del ciclista francés, Romain Bardet ganador de la medalla de plata en el mundial de ruta de 2018, decidió bajarse de la justa por centrarse en otros objetivos junto con su colega y actual campeón del mundo en ruta, Julien Alaphilippe tras anunciar su decisión personal y bien pensada.

Asimismo, el basquetbolista de Los Lakers, LeBron James rechazó estar en la justa olímpica para concentrarse en recuperarse de una pequeña lesión en su tobillo. Esta es la segunda vez que James rechaza participar en unos Juegos Olímpicos como lo hizo en Río 2016.

Por su parte, toda la delegación de atletas de Corea del Norte no acudirá a Tokio 2020 por decisión de su gobierno para protegerlos de los posibles contagios por Covid-19.

No solo algunos atletas han renunciado a las olimpiadas de Tokio, a principios del mes de junio, unos 10,000 voluntarios también desistieron de participar en la justa olímpica.

RMG