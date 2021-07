Filtran polémicos audios de Florentino Pérez atacando a Raul y a Iker Casillas

Este martes 13 se han destapado una serie de polémicos audios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en los que critica duramente a Iker Casillas y Raúl González, dos de las grandes leyendas merengues.

En los audios se logra escuchar como se refiere a ambos como dos grandes estafas que ha tenido el Club de la capital española. "Casillas no es portero para el Real Madrid. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido la gran falla que hemos tenido”, se escucha decir al presidente del Madrid.

Posteriormente siguió hablando de Casillas, uno de los porteros más importantes en la historia del futbol español y además es en ese momento cuando Raúl entra en la ecuación. “Lo que pasa es que tienes a los que lo adoran, lo quieren, hablan con él. Lo defienden tanto. Es una de las grandes estafas; y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas", finaliza Pérez.

Estos audios fueron publicados por el periodico español 'El Confidencial' y de acuerdo con la publicación estos datan del 2006, cuando el dirigente ya no formaba parte del club merengue.

Supuestamente con este medio de comunicación, Florentino habla de esta forma de Raúl, pues lo acusa de 'destrozar' al Madrid, y lo culpa de ser de su salida del club en 2006, pues asegura que hay jugadores que son muy egoístas y nunca se puede contar con ellos.

Florentino piensa que los audios son una venganza por la Superliga

Por su parte Florentino Pérez, ha asegurado en un comunicado lanzado por las cuentas en redes sociales del Real Madrid, que estos audios corresponden a "conversaciones grabadas clandestinamente por José Antonio Abellán" y que su salida a la luz tras 15 años es una venganza por ser uno de los promotores de la Superliga.

“Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial”, se puede leer en el comunicado

Finalmente señaló que este asunto ya lo puso en manos de sus abogados, quienes ya están estudiando las posibles acciones a realizar. Actualmente Iker Casillas, es embajador del club y vicepresidente de la Fundación, mientras que Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla de la Segunda División Española.