Quinta Gira de Golf Profesional se llevará a cabo en San Miguel de Allende

Por cuarta ocasión en la historia de la Gira de Golf Profesional, el Ventanas de San Miguel Golf & Resort recibe al único circuito de golf de paga en nuestro país, en esta ocasión para la realización de la quinta fecha de la temporada 2021, en Guanajuato.

El II ProAm Ventanas de San Miguel, dará inicio el día de mañana con la participación de 75 profesionales, quienes jugarán el torneo con un amateur. Entre los jugadores que destacan en el field se encuentra José de Jesús “Camarón” Rodríguez, campeón de la cuarta etapa el mes pasado en Amanali.

“Estoy muy contento de volver a San Miguel de Allende donde siempre nos tratan de maravilla. Este formato es diferente a lo que se viene haciendo normal, convivir con los amateurs será muy bonito. Veo a todos los amateurs muy contentos con este torneo”, dijo el “Camarón” Rodríguez, triunfador en Ventanas de San Miguel en 2017.

Actualmente Rodríguez integrante del Korn Ferry Tour, está en la segunda posición del Ranking de la Gira de Golf Profesional a 120.492 puntos del primer lugar el guatemalteco José Toledo. “Día con día uno trabaja al máximo para tratar de ganar y esperemos en dios jugar bien”, agregó el guanajuatense.

Por su parte José Toledo comentó: “Estoy muy contento de estar de nueva cuenta en México, vengo de jugar tres torneos del PGA Tour Latinoamérica. Ventanas de San Miguel es un gran campo y la ciudad no se diga, me recuerda mucho a la Antigua Guatemala por lo que me trae muchos recuerdos, será un torneo diferente jugando con amateurs”.

También estarán presentes jugadores como los mexicanos Isidro y Juan Carlos Benítez, Armando Favela, Óscar Fraustro, Carlos Treviño, así como los brasileños Alexander Rocha, Rafael Becker y el argentino Alan Wagner. El II ProAm Ventanas de San Miguel, forma parte del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica y repartirá una bolsa de un millón 600 mil pesos.

