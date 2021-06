Clavadistas mexicanos, con incertidumbre que FMN defina quién va a justa veraniega

Aunque nuestro país logró lo inédito –al llevar equipo completo con 12 plazas disponibles para competir en Tokio 2020–, el deporte que más preseas olímpicas ha dado a México no tiene definidos los nombres de sus representantes.

Después de los Panamericanos de Lima 2019, la Federación Mexicana de Natación (FMN) no determinó sede, fecha ni horarios en los que se realizará el proceso selectivo nacional para nombrar a los saltadores que van a Japón.

En febrero de 2020, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), urgió a la FMN a hacer un proceso abierto, pero no es la única necesidad: desde 2019, el organismo no tiene comisión técnica (ni del resto de deportes acuáticos), tras la renuncia de Jorge Carreón.

El incremento del nivel de México es en beneficio de su calidad mundial, pero aumenta la lucha interna por acceder a una plaza. En 3m sincronizado es: Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, o Juan Celaya y Yahel Castillo; en 10m varonil: el subcampeón olímpico Germán Sánchez, el medallista olímpico Iván García, el monarca panamericano Kevin Berlín, Diego Balleza o la revelación juvenil Randal Willars; en 3m sincronizado femenil buscan la plaza las campeonas mundiales universitarias Carolina Mendoza y Dolores Hernández o la dupla de Paola Espinosa con Melania Hernández.

¿Cómo se dieron las plazas?

Previo a la pandemia, México inició la colecta de cuotas olímpicas. Durante los Campeonatos Mundiales FINA 2019, nuestro país consiguió las tres primeras, todas en 3m: dos varoniles en sincronizado e individual y una femenil en sincronizado. En Lima 2019, tres más: la de 10m individual varonil y, por reacomodo de plazas, se entregaron dos individuales en damas: una para 3m, y otra, para 10m.

Al cierre del año preolímpico, México contaba con seis boletos, y después de la postergación de los Juegos Olímpicos, en la Copa del Mundo de Tokio, de mayo pasado, se lograron las seis plazas restantes. En varonil: en 10m (individual y sincronizado), además de 3m individual; dos plazas femeniles en 10m individual y una última en 3m individual.

Esfuerzo de élite

En Sidney 2000 se incorporaron las pruebas sincronizadas para ambas ramas en Juegos Olímpicos; antes de eso, solo era posible contender en pruebas individuales trampolín 3m y plataforma 10 m para cada rama, con máximo dos representantes por país. Hoy México se suma a China como las únicas potencias que, sin ser sede, tienen representantes en todas las disciplinas olímpicas de saltos ornamentales.

14 Medallas olímpicas ha dado clavados a México

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

