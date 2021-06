Lionel Messi cumple sueño de aficionado al firmarle su tatuaje: VIDEO

Hace tan solo unos días a través de redes sociales comenzó a circular la imagen de un aficionado brasileño, gran admirador del futbolista de la selección argentina, Lionel Messi, cuya espalda fue usada como lienzo para inmortalizar al histórico atacante del Barcelona.

La historia de este singular aficionado y su tatuaje, el cual cubre por completo su espalda, le dio la vuelta al mundo rápidamente, llegando incluso a oídos del propio jugador, quien ha hecho realidad el sueño de este hombre luego de que el astro argentino se diera el tiempo de convivir con el aficionado además de firma su espalda ante el asombro de toda la gente.

Todo ocurrió cuando el capital del Barcelona salió del hotel en donde se encuentra concentrado el conjunto argentino que disputa la Copa América; acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad, Messi se acercó hasta donde el aficionado, sin camiseta, presumía su peculiar tatuaje, para luego regalarle una sonrisa y firmar la espalda de este aficionado que no cabía de la emoción.

El instante de la firma quedó inmortalizado gracias a la grabaciones de algunos testigos, mismas que ya han sido compartidas a través de redes sociales, pese a la alegría de esta aficionado brasileño, algunos otros fans criticaron al futbolista por no hacer caso a los demás hinchas que esperaban verlo en el hotel de concentración.

Ahora el peculiar tatuaje, que muestra cuando Messi le celebró el gol a la barra del Real Madrid, podría aumentar su tamaño pues este aficionado ha decidido tatuarse también la firma del argentino, sin embargo, hasta el momento se desconoce si ya lo hizo, aunque luego de recibir la firma aseguró que no se bañaría hasta inmortalizar la firma en su piel.

“Pensé que Messi no iba a parar. Lo vi, me miró y me puse de espaldas. No hay baño hasta tatuarme de nuevo”, señaló.