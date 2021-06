Chicharito Hernández sobre la prelista de Copa Oro: "Sería muy arrogante de mi parte exigir una convocatoria"

Tata Martino presentó la prelista de los jugadores para la Copa Oro, donde para sorpresa de muchos apareció el nombre Javier "Chicharito" Hernández, ya que en diversas ocasiones se dijo que el DT argentino no lo tendría en cuenta. Ahora con pocos días para darse a conocer la lista definitiva, el ariete de LA Galaxy habló sobre el hecho de estar considerado en la prelista.

Chicharito es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, por lo que al no contar con Raúl Jiménez, quien no recibió el alta médica, no se puede pensar en alguien más para que pueda tomar este rol de goleador, bueno sin tomar en cuenta a Rogelio Funes Mori, quien ya cuenta con sus papeles que lo habilitan como mexicano.

En la rueda de prensa previo a un partido de la MLS, CH14 se encargó de expresar sus emociones por volver a estar en la prelista para el torneo más importante de Concacaf, donde dejó claro nada es seguro, pero si llegase a quedarse podrían hablar del tema con él. Dentro de las declaraciones confirmó que Martino no había hablado con él.

"Es un honor que tu nombre aparezca en cualquier lista, prelista de la Selección, como ya dije es una prelista, todavía falta mucho para decidir y cuando llegue la lista definitiva podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí. No he hablado con el Tata Martino" expresó el ariete de la MLS.

Nunca exigió una convocatoria

El exjugador del Real Madrid y Manchester United dejó claro que jamás se ha hecho presente con la directiva de la Selección con algún integrante del cuerpo técnico, incluyendo a Martino, para exigir su presencia en el Tri, ya que se le hace imprudente el tomar el lugar de exigir un puesto dentro del cuadro nacional.

"Sería imprudente, de mi parte, tomarme el lugar de exigir o pedir una convocatoria, está claro que Tata es el que decide, sería muy arrogante pedir una convocatoria. Desde que me acuerdo, cuando Javier Aguirre me brindó la oportunidad, nunca le marqué, para decirle que era la joven revelación, ni al Chepo, ni a Osorio, ni a Herrera", dijo el mexicano a los medios de comunicación.

Aquí lo aclara el Chicharito, el no exigió ninguna convocatoria y está tranquilo esperando la lista definitiva pic.twitter.com/ZTIEWZFy2f — Dos Generaciones (@2GTV_) June 16, 2021

Cuándo comienza la Copa Oro

La fecha límite para que Gerardo Martino pueda presentar a los jugadores que representarán a México en el torneo más importante de Concacaf es el próximo 22 de junio, por lo que tiene escasos 6 días para analizar quienes serán los delanteros que llevará a la Copa Oro. La competencia está programado para comenzar el próximo 10 de julio.

dza