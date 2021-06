La gran deuda de Lionel Messi

La carrera de Lionel Messi está marcada por sus éxitos y récords con el Barcelona, los cuales contrastan con no poder trascender con su país. Vestido con la playera de Argentina, no suma ningún trofeo con selección mayor y, en cambio, ya perdió cuatro finales, tres de éstas en la Copa América, en la cual hoy su equipo debuta al enfrentar a su verdugo, por doble partida, Chile.

Leo, el más ganador del Balón de Oro (seis), padeció la derrota en los duelos de coronación sudamericana en las ediciones de 2007, 2015 y 2016, en estas dos últimas cayendo a manos de los andinos. También se le escapó la Copa del Mundo 2014, al perder ante Alemania.

Aun cuando es el máximo anotador con el cuadro de su nación, con 72 tantos, no lo materializa con un trofeo y su edad (33 años) sigue en aumento. Sus únicos éxitos con la Albiceleste se rastrean en las categorías formativas, con el título mundial Sub 20, en 2005, y el oro olímpico en Pekín, 2008.

A lo anterior se suman los cuatro fracasos consecutivos de Argentina en finales de Copa América, dos ante Brasil y otro par contra Chile. Los argentinos no ganan esta competición desde hace 28 años, cuando en 1993 superaron 2-1 en la final a la Selección Mexicana, dirigida por Miguel Mejía Barón.

Asimismo, la escuadra que actualmente dirige Lionel Scaloni está a un título de emparejar a Uruguay, como el más ganador del torneo sudamericano. En la historia de este certamen, La Garra Charrúa tiene 15 coronas, por 14 de la Albiceleste.

Hoy, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, Messi y compañía buscan cobrar venganza de los malos episodios que le propinaron los chilenos en años recientes, e iniciar con el pie derecho su participación en la Copa, para aspirar a sacudirse los males con un título.

"Mi mayor sueño es conseguir un título con esta camiseta. Estuve muy cerquita varias veces. No se dio, pero seguiré intentándolo. Siempre voy a pelear por ese sueño" Lionel Messi, Jugado argentino.

SERVICIOS

Argentina vs. Chile

16:00 horas

Estadio Olímpico Nilton Santos

Sky 510

Paraguay vs. Bolivia

19:00 horas

Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

Sky 510

2005 año en el que debutó con selección.

6 presencias en este certamen suma Leo en esta edición.

14 títulos de Copa América tiene Argentina.

De los 10 directores técnicos que compiten en la Copa América, cuatro son de origen argentino: Lionel Scaloni, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y Eduardo Berizzo, siendo este país el que más presencia tiene en los banquillos.