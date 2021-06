Honduras, un rival que merece nuestro respeto, asegura director de la Selección Mexicana

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, afirmó que Honduras será un buen rival este sábado de cara a la Copa Oro y a lo que les espera después durante las eliminatorias.

El estratega alabó al conjunto centroamericano, ya que afirma, tuvo un buen desempeño ante Estados Unidos en la Nations League, lo eliminó de los Juegos Olímpicos y además, tuvo un buen partido ante Costa Rica en el mismo torneo.

Con respecto a su lista para la Copa Oro, el sudamericano se mostró cauto y aseguró que quien esté en condiciones de jugar y sea de manera legal, será considerado.

En ese mismo sentido, y al ser cuestionado una vez más en el caso de Javier Chicharito Hernández, Martino simplemente respondió que el nivel que han mantenido Alan Pulido y Henry Martín le convence, y que no se arrepiente de haber puesto como centro delantero a Hirving Lozano ante Estados Unidos.

Sobre este último encuentro, afirmó que fue uno de los mejores desde que está al frente de la selección y que el partido se perdió por desatenciones a balón parado, “y un tercer gol que todavía no me convence mucho que haya sido legal”.

Explicó que jugar con una línea de tres defensores le abre los espacios y que no lo hace dependiendo del rival, sino en buscar un mayor volumen de juego y generar jugadas a la ofensiva.

Del posible llamado de Rogelio Funes Mori, aseguró que no sabe nada hasta el momento, ya que considera que no es un asunto que tenga que arreglar: “si se da, qué bueno. Creo que mientras no haya algo, no tengo que hablar mucho de ese tema”.

Sobre la convocatoria de Santiago Ormeño con la selección de Perú, Martino le deseó suerte y le mandó sus deseos de que tenga una buena Copa América.

POR OSCAR ZAMORA

