Chicharito Hernández ROMPE el silencio y habla sobre Sarah Kohan; no vas a creer lo que dijo

Javier "Chicharito" Hernández y Sarah Kohan eran considerados una de las parejas más bonitas en todos los sentidos, ya que mucha gente veía que la pasaban muy bien juntos. Pero para inicios del 2021, en plena pandemia de Covid-19, se destapó una supuesta infidelidad por parte del futbolista que terminara en divorcio.

Ahora, varios meses después de dicha separación, donde la modelo regresó a Australia con sus dos hijos para hacer su vida lejos del mexicano; CH14 habló sobre su Sarah, donde para sorpresa de muchos no tocó el tema de su divorcio, sino se dedicó a hablar sobre la madre de sus hijos.

En una entrevista con León Krauze, el mexicano tocó algunos temas personales, donde no podía faltar el tema de la mamá de sus dos hijos y su divorcio, pero como era de esperarse, el mexicano no quiso hablar sobre el supuesto engaño con Caitlyn Chase, sino que decidió mencionar algunas cosas sobre la australiana.

Qué dijo sobre Sarah

En la charla salió el tema de su ex pareja, donde Javier no dudó en adularla, ya que aseguró que encontró en Kohan a la mejor mamá, donde además aseguró que el papel de la modelo es importante, ya que el podría ser un buen padre si no existiera una madre espectacular.

La infidelidad

En el programa de El Gordo y la Flaca, salieron una imágenes donde se ve a la estrella de LA Galaxy acompañado de Caitlyn en uno de los restaurantes más lujosos de todo Los Ángeles, por lo que comenzaron las sospechas que tenían un amor secreto que terminó con el divorcio del futbolista.

Chase es una empresaria estadounidense, modelo e influencer, esto gracias a su blog " Caviar & Cashmere"; además de haber colaborado con marcas como Chanel, Hermes, Louis Vuitton y el tener una propia marca de productos para el cuidado de la piel.

