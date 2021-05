Con cubrebocas, me siento luchador; así fue el regreso del público a la Arena México

Atípica y alentadora, de esta forma se puede delinear la histórica función de esta noche en la Arena México, la cual reabrió sus puertas al público, luego de 434 días sin espectadores por la pandemia de coronavirus.

Los lugares fueron para unos pocos, 500 en específico, lo cual sólo representa el 3.7 por ciento de la capacidad total del inmueble, que es de 13 mil 400. Con esta disposición, se distribuyó a los aficionados entre butacas marcadas para su uso, o no, y con ello mantener la sana distancia.

En un evento sin precedentes, ya que El Coloso de la Doctores nunca estuvo sin gente por tanto tiempo, los fans tuvieron que pasar filtros de chequeo de temperatura y uso de gel antibacterial, protocolos ya habituales en la población desde que inició la pandemia por SARS-CoV-2 en México.

Al enfundarse en careta y cubrebocas, don Manuel Olvera, de 62 años de edad y 47 de aficionado, lo invadió la sensación de sentirse como uno de esos enmascarado a los que admira, ya que nadie lo reconoció al llegar.

“Nos sentimos todos luchadores, ¿no? Todos venimos de incógnito, o al menos así me siento. Me encuentro amigos y me dicen ‘¿quién eres?’ No me reconocen. Me siento bien porque se extraña todo esto y se extrañan a las personas, es algo inenarrable porque es una familia la que existe aquí”, dice el seguidor que creció enfrente de la Arena Coliseo, y quien espera a su acompañante para acceder al recinto.

La Arena México está lista... ¡Bienvenida afición!



uD83CuDF9F Recuerda que si no alcanzaste boleto presencial aún estás a tiempo de adquirir tu acceso digital en https://t.co/EGK1ODs75i pic.twitter.com/3vqTkBrcuX — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 21, 2021

La última función en condiciones habituales que se dio en La México, antes de la llegada de la emergencia sanitaria, ocurrió el 13 de marzo del año pasado. Después de esto, La Catedral de la Lucha Libre tuvo espectáculos con transmisiones vía streaming, pero con la ausencia del alma de este deporte-espectáculo: el público.

Este retorno también fue un golpe de aliento para los comerciantes, quienes pasaron momentos difíciles al perder la posibilidad de ofrecer sus productos.

“Le sufrimos mucho porque dependemos de esto. Llegamos a vender cubrebocas de luchadores, pero igual sólo fue de un tiempo. Perdimos lo que vendíamos los viernes, Homenaje a Dos Leyendas, Día del Niño, Reyes Magos, nos afectó mucho”, relata Diego Meneses, vendedor de máscaras, playeras, mandiles y souvenirs.

Esta noche, más que nunca, los ecos y las mentadas de madre viajaron por los espacios de la arena, ocupando los asientos de la gente que no pudo asistir.

El regreso se redondeó con el triunfo de Carístico, Místico y Euforia sobre Último Guerrero, Gran Guerrero y Volador Jr, por descalificación. Entre cada lucha, personal capacitado accedió al ring para limpiarlo y desinfectarlo.

De la mano de Templario y El Hijo de Villano III, al derrotar a Stuka Jr. y Flyer, comenzó el retorno a la “nueva normalidad” en la lucha libre. Ellos dieron el reinicio en la Arena México.

Por: J. Alexis Hernández

