Anthony Zambrano, el albañil que tocará el Olimpo de Tokio 2020

Aquel pequeño que cargaba costales con cemento, pintaba casas o pedaleaba un bicitaxis está a unos meses de cumplir el sueño de tocar el podio en los Juegos Olímpicos. Para el colombiano Anthony Zambrano llegar a Tokio 2020 es más que un anhelo deportivo: con el logro quiere dar muestra de cómo el origen del camino, no determina el final.

Al perder a su padre, víctima de una de las épocas más violentas en Colombia, desde pequeño Anthony ayudó a su madre a conseguir sustento. Mientras ella limpiaba hogares ajenos o cocinaba en restaurantes, el buscaba una forma honesta de conseguir sustento.

“Fui bicicoche, fui mototaxistas, albañil, pintor, mecánico…fui de todo y no no me arrepiento de haber sido todo eso, porque esos sacrificios fueron una ‘gotica’ para poder luchar y obtener lo que tengo”, expresó Zambrano, en entrevista con el canal del Comité Organizador de Tokio 2020.

Un día de enero de 1998, Zambrano nació en La Guajira, con el estigma de llegar a engrosar las cifras de pobreza y hambruna; un lugar donde los niños más que a sueños se aferraban a la vida.

Día a día, Anthony trabajaba y alternaba cualquier oficio con la escuela; así un día del 2014 un maestro lo registró para competir en un evento en su provincia y allí detonó la dinamita que esperaba silente en sus piernas. Esa calidad hizo que al año siguiente representara a Colombia en los Campeonatos Mundiales Juveniles de Atletismo.

Llegó a los Juegos Olímpicos en Río 2016, pero meses después una lesión y la falta de apoyo para recuperarse le hicieron pensar en dejar las pistas y volver a alguno de sus antiguos oficios. ¿Cuál sería la actividad que retomaría Anthony Zambrano esta vez?

Con el apoyo del entrenador Nelson Gutiérrez, Anthony no tuvo que pensarlo mucho y descubrió que su siguiente oficio sería romper las barreras del cronómetro. Gracias a él no sólo se recuperó de las dolencias, además ganó oros en las pruebas de 400m y 4x400m de: los Juegos Sudamericanos y los Juegos Panamericanos; mientras en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de Doha 2019 se colgó la presea de plata, con un espectacular cierre en los últimos 70 metros y detener el reloj en 44.15 segundos, para demostrar que este albañil estaba hecho del material que se construyen los campeones.

“Será de plata esta medalla, pero a mí me sabe a oro porque estuve guardado por dos años por una lesión que tuve y de la que no creía salir”, consideró el atleta de 22 años de edad..

Zambrano quiere brillar de nueva cuenta en nombre no solo de Colombia, sino de los más desprovistos, que pueden crear un camino, sin opulencia, pero con alegría y convicción de trabajar para escribir una historia distinta a la que estaba destinado vivir.

LA FRASE

“Mi vida ha sido una carrera de obstáculos. Yo sé lo que es trabajar desde los nueve años, porque me ha tocado muy duro, pero sigo luchando por cumplir mis sueños y los de mi madre”, Anthony Zambrano, Subcampeón Mundial de 400m

DATOS

4 Sitio se encuentra en la clasificación olímpica