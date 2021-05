Isabela Montemayor representará a Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Boliche

Podrá tener “solo” 16 años, pero Isabela Montemayor acumula más de una década de poner sus pies entre bolos y pinos.

La joven ganó el Campeonato Estatal de Tamaulipas y esta corona le dio además acceso a representar a su estado en el Campeonato Nacional de Boliche, que se realizará el 17 de junio en Aguascalientes.

“Aprendí a jugar casi a la par que aprendí a caminar, pero desafortunadamente sólo podía hacerlo al salir de viaje, porque cerraron el boliche donde jugaba con mi familia, pero hace casi dos años abrieron un boliche nuevo en Tampico: Incredibowl, con instalaciones muy buenas que nos han ayudado a tener un muy buen nivel. Gracias a Dios se dio el pase al Nacional; teníamos 10 años de no participar en estos eventos y ganar el primer lugar es un honor”, comentó Montemayor de León.

Isabela conoció el boliche gracias a su padre, Iza Montemayor, un jugador destacado, quien encontró en este deporte una herencia por entregar a su pequeña y ahora, cada noche de seis días a la semana, entrenan juntos en busca de llegar a horizontes más lejanos que los delimitados por el territorio nacional.

“Mi papá es jugador de boliche desde hace muchos años; tiene muchos reconocimientos, es mi ejemplo a seguir, mi motivación, mi admiración. Prácticamente tenía muchos años sin jugar constantemente, hasta que volvieron a abrir el boliche se me presentó la oportunidad de participar en este torneo y llevármelo y estoy muy feliz, pero para mí esto apenas comienza; ahora viene el Nacional y a futuro me gustaría llegar a torneos más grandes”, expresó la bolichista, quien competirá en las cuatro modalidades: individual, parejas, duo y cuarteta.

“Espero poder traerme algo a casa, será un gran honor para mí, para mi familia, para nuestra comunidad y estoy segura de que para todo el estado”, agregó Isabela, cuyo sueños se ciernen en dos elementos fundamentales: su muñequera y su concentración.

“La muñequera me da un soporte increíble para tirar y que no se me caiga el balance en la bola, pero también llego con muchísima concentración; más que bola o zapatos llevo concentración y mi soporte en mi mano para hacer buenos tiros”, agregó la competidora tamaulipeca, quien como su padre desea escribir su historia en la duela, entre el sonido de las chicas y la emoción de superar líneas cerradas en nombre de su papá, su familia, su equipo y su estado.

dhfm