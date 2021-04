Lo más valioso para Pumas, los tres puntos; afirma Andrés Lillini

Pese a la victoria de 0-1 sobre Necaxa, el técnico de Pumas, Andrés Lillini reconoció que su equipo no jugó bien, pero volvió a valorar el carácter de sus dirigidos, sobre todo en el segundo tiempo.

El cuadro universitario llegó a 16 puntos y está por ahora en zona de repechaje

“Es un tanque de oxígeno. Hicimos un primer tiempo muy malo, nos costó, fuimos imprecisos, desordenados, no generamos nada y no mantuvimos las cosas que habíamos entrenado. Mejoramos en el segundo con los cambios. Fue golpe por golpe y arriesgamos. Tenemos al mejor arquero de la liga y se puso de manifiesto. A la tercera oportunidad, llegó el tiro de Vigón. Hemos sido desprolijos, pero al fin de cuentas son tres puntos”, expresó.

El estratega afirmó que a pesar del triunfo, no le gusta irse con la sensación de haber jugado mal: “Cuando no generas o llegas de manera sucia, es señal de que no estás bien. Eso nos pasó hoy y me desagrada. Tenemos que mejorar y corregir cosas porque vienen tres rivales que están por encima de nosotros y hay que ganar”.

Lillini enfatizó que no se pudo contener, y que por ello, fue con Vigón a festejar el gol: “Fue una expresión de varias cosas, de ver que el equipo iba a ganar. Fue un desahogo. No sé si estuvo bien, pero fue lo que me salió”.

Por su parte, el entrenador de los Rayos, Guillermo Vázquez, dijo que merecían un mejor resultado: “Por momentos fuimos superiores, tuvimos nuestras oportunidades, pero no concretamos. Y ellos sí la metieron. Esa fue la diferencia. A pesar de la derrota, me voy satisfecho”.

Por: Oscar Zamora

