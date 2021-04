Hace 125 años el mundo vio nacer la luz de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna

Hace 125 años que el mundo vio nacer la luz de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Un evento que nació entre dificultades, por el poco apoyo político y financiero.

Entre el escepticismo internacional, el barón Pierre de Coubertin, impulsó el movimiento en un mundo que no miraba hacia el pasado, sino hacia la industrialización y el progreso.

En 1894, Atenas fue electa para revivir la justa y aunque la capital griega veía con agrado la iniciativa, el gobierno no la recibía con la misma convicción. El entonces presidente del Comité Olímpico Internacional, Demetrios Vikelas impulsó el arranque de la justa y cuando el príncipe Konstantinos lideró al Comité Organizador el evento cobró prestigio. El empresario Georgios Averof donó mil dracmas para rehabilitar el Estadio Panathinaiko (construido en el 329 A.C.), donde se hizo la justa.

Muchos recursos los puso el propio Pierre de Coubertin, quien se basó en dos preceptos aún vigentes: el juego limpio y el deporte para todos; sin embargo esa apertura fue sólo para los hombres que practicaran deporte por pasatiempo, no podían competir los que recibieron sueldo por ello; además, el camino para la mujer estaba cerrado y aunque sinuoso, se apertura con el avance de cada edición.

Mientras en la Antigua Grecia los Juegos Olímpicos fungieron como tregua entre los estados griegos, en la nueva era no tuvieron la misma fuerza y fueron cancelados durante las dos guerras mundiales, han padecido atentados o boicots y aunque se erigen como un evento sin fines políticos, ha visto protestas sociales, como en el podio de 200m de México 1968 con el Black Power en los puños enfundados en guantes negros de Tommie Smith y John Carlos, quien 50 años después de esa protesta, comentó: “Si no quisieran manifestaciones políticas en los Juegos, los deportistas no usarían uniformes de sus países, ni entonarían himnos nacionales; eso también es un acto político. Debería ser la fiesta de la humanidad, sin distinción, ni banderas”.

Aunque Coubertin buscaba realizar la justa sin recibir nada a cambio, la perspectiva mercadológica cambió, y en Múnich 1972 se plantearon las primeras ventas de derechos de transmisión de las competencias.

Hacia Tokio 2020, la presión social por el riesgo de contagio de COVID-19 orilló al Comité Organizador y al COI a postergar la justa para el verano de 2021.

Los Juegos han cambiado mucho de su idea original y hoy, entre la contingencia, las prioridades incluyen además de seguridad, la salubridad sanitaria, la lucha contra el dopaje y un producto rentable que de vida por cuatro años más a la familia olímpica mundial que vive dentro de sus cinco aros.

Datos del pasado

Estas son algunas de las cosas que sucedieron en Atenas 1896:

La ceremonia inaugural la hizo el rey de Grecia Georgios I.

El primer hombre que ganó un evento fue el estadounidense Frank Lane: un Heat de 100m de atletismo.

El primer Campeón Olímpico oficial fue el triplista estadounidense James Connolly, que fue el primer glorioso atleta desde el príncipe armenio Varazdat que ganó el pugilismo en 385 D.C.

Estados Unidos inició desde entonces su hegemonía olímpica al ganar 20 medallas.

Grecia padecía al ver que sus atletas no ascendían al podio, hasta ver al pastor de cabras Spyros Louis, quien ganó el maratón.

El alemán Carl Schuman ganó cuatro oros: en tres pruebas de gimnasia artística y uno en lucha grecorromana.

NUMERALIA

29 Edición de Juegos Olímpicos celebrará Tokio 2020.

12 Años se interrumpió la justa: de 1936 a 1948.

LÍNEA DEL TIEMPO

1896 Se realiza la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna con sede en la cultura que dio vida a la justa: Atenas.

1900 Pese a que su fundador Pierre de Coubertin no deseaba la participación de las mujeres, se admitió su presencia en tenis, golf o cricket.

1936 Se enciende por vez primera el fuego de la justa, en la ciudad de Olimpia y viaja en relevos hasta Berlín, Alemania.

1948 Después de la Segunda Guerra Mundial, Londres recibe los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra.

1968 Nace la primera mascota olímpica: un jaguar maya y el logo de la paloma que simbolizaba La Paz.

1972 El Movimiento Olímpico recibe el primer ataque directo a su comunidad: el comando Septiembre Negro secuestra a integrantes de la Delegación de Israel. Se contempla la posibilidad de explotar los derechos de televisión e ingresos por patrocinios.

1980 En plena Guerra Fría, Estados Unidos hace boicot a los Juegos, como protesta a la invasión de Afganistán y se niegan a competir en Moscú epicentro del socialismo.

1984 Bajo el mandato de Juan Antonio Samaranch se tienen las primeras ganancias financieras de unos Juegos Olímpicos; la mujer debuta en maratón.

1992 Se admite la participación del deporte profesional y gracias a ello el mundo conoce al Dream Team del basquetbol.

2004 Los Juegos regresan a su origen en Atenas, Grecia y el estadio Panathinaiko recibe la llegada del maratón y el impulso de bala en Olimpia, como en la antigüedad.

2020 La pandemia de COVID-19 suspende la realización de los Juegos hasta el 2021; un evento que por sus compromisos en derechos de transmisión y patrocinios no pueden cancelarse.

PROFUNDAS DIFERENCIAS





Legado por la paz

Desde el año 2013 la organización de las Naciones Unidas decretó que el 6 de abril se conmemorará el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y en él se entrega una tarjeta blanca a favor de las más grandes expresiones deportivas en torno a este tema.

Extinción con prejuicio

En la Antigua Grecia se realizaron los Juegos casi por 12 siglos, su última edición fue en el año 393 D.C., pero tras la conquista del Imperio Romano, Teodosio I los consideró una fiesta pagana en adoración a dioses inexistentes y por ello fueron prohibidas, hasta que el abogado francés Coubertin puso sobre la mesa su renacimiento, en 1896.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

PAL