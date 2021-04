Así fue como el 'Tuca' Ferreti hizo oficial su salida definitiva de Tigres: VIDEO

Luego de diversas especulaciones de la salida de Ricardo 'Tuca' Ferreti del equipo de fútbol Tigres, finalmente lo confirmó la Liga MX, hace unos días; y hoy, el 'Tuca' se ha pronunciado al respecto, haciendo oficial que ya no continuará dirigiendo al equipo felino.

Esto lo dijo en una rueda de prensa realizada este miércoles 28 de abril, que el mismo Ferreti convocó. El brasileño dijo en esta rueda de prensa, lo que muchos aficionados de Tigres temían, pues con el 'Tuca' Ferreti, los Tigres vivieron su época más gloriosa: “Termina el torneo y me voy de Tigres”.

Al hacer esta declaración, los reporteros quisieron continuar abordando el asunto, a lo que el 'Tuca' se prenunció diciendo, que ya no hablaría más sobre ese tema. “De esto no hay tema mas que terminando la temporada, es definitivo. Y no vuelvo a ese comentario”.

En el fondo, se escucha que un reportero le pregunta si se siente traicionado de alguna forma, al saber que la Liga MX decidió no renovar su contrato, y el 'Tuca' se rehusó a contestar. Tampoco adelantó sus planes a futuro, que todavía son inciertos.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue, es lo único que pienso. Tengo demasiados años para hacer planes a largo plazo. Quiero hacer planes a corto plazo. Sábado, no más. Si nos toca otro partido, otro partido. Hasta que yo termine mi compromiso. Cuando terminé ya veré en qué pienso. A lo mejor puedo ir a la playa, puedo ir a comer a un restaurante, convivir más tiempo con mis hijos, que casi no hago. Dedicar mas tiempo a mi familia. A lo mejor puedo estar de pretemporada. No sé. Lo ínico que pienso es en el sábado y que haya una semana más”, agregó Ferreti.

Cabe destacar, que el pasado fin de semana, en el Clásico Regio número 152, Tigres resultó campeón, con un marcador de 2-1 contra Rayados. Y este sábado 1 de mayo, es la jornada de clausura del campeonato Guard1anes 2021, donde Tigres se disputará contra las Chivas de Guadalajara.

uD83DuDDE3? "Terminando la temporada, es definitivo..."



Así fue como Ricardo #Tuca Ferretti hizo oficial que al terminar la temporada saldrá de @TigresOficial. El final de una etapa histórica. uD83DuDD1AuD83DuDC2F pic.twitter.com/M63PwglvvD — Goal México (@goalmex) April 28, 2021

