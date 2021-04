¿Miguel Herrera fue llamado para dirigir Tigres? El Piojo lo explica en entrevista

Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana, dijo que fue sacado del América como una decisión por parte de los administradores del equipo.

En entrevista para "Me lo Dijo Adela", dijo que fue citado en una reunión por medio de Zoom, en la que dijo que se inconformó por la decisión, pero que al final no se le comunicó cuál fue el motivo por el que fue separado del cargo.

Agregó que respetó esta resolución, pese a los resultados que dio durante el torneo. Dijo no conocer al nuevo técnico del América, pero aplaudió su labor. Aseguró que solamente tiene agradecimientos para el América, aunque consideró que su salida no fue justa.

Añadió que no ha cerrado las puertas con el conjunto Águila, pese a que estaba molesto por la decisión. Además, comentó que deportivamente no hay ninguna queja contra él.

El exatleta dijo a Adela Micha que se dedica enteramente a sus redes sociales para hablar de la jornada deportiva y de restaurantes. Explicó que no ha sido convocado por Tigres, aunque tuvo algunos diálogos con Tijuana, equipo que nombró a un nuevo DT.

"No me han hablado. Te juro por Dios que no me ha hablado nadie".