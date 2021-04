¿Una pelea arreglada? Billy Joe Saunders cree que combate con “Canelo” estaría arreglado; genera polémica

A solo unas semanas de que se realice la pelea entre el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en contra de Billy Joe Saunders, el pugilista inglés ha encendido la polémica al insinuar que la batalla que tendrá lugar el próximo 8 de mayo podría estar arreglada con la finalidad de que se le otorgue la victoria al boxeador mexicano.

Estas declaraciones “incendiarias”, causaron polémica de forma instantánea, pues hay que recordar que a pesar de ser uno de los mejores boxeadores del momento, al boxeador tapatío se le ha señalado a los largo de su carrera por supuestamente pactar peleas y rivales “a modo”.

Las polémicas declaraciones del boxeador inglés, fueron emitidas a través de una entrevista otorgada al canal de YouTube iFL TV, donde Saunders comentó que la pelea podría estar arreglada, esto debido a que el promotor Eddie Hearn revelara que ya tiene planes para que Álvarez se enfrente a Caleb Plant y de esta forma todos los cinturones sean unificados.

Debido a esta situación, Billy Joe Saunders dijo que lo que le hace pensar esta situación es que la pelea ya está arreglada, pues “hay mucha corrupción en el boxeo”.

Juez mexicano genera dudas en Saunders

Al respecto el pugilista inglés también destacó que es “muy curioso”, que entre los jueces exista uno de nacionalidad mexicana, cuando no existe ningún juez inglés, algo que lo hace dudar sobre la parcialidad que puedan tener los hombres que juzguen el combate.

El pugilista dijo que no le gustaría pensar mal, pero señaló que esta elección de jueces, podría prestarse a malas interpretaciones, además de generar mucha polémica si en dado caso la pelea llega hasta la decisión luego de los doce rounds.

“No he llegado al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique. De entrada, no es algo aceptable, no es una cancha pareja ¿o sí? ¡Seamos justos!; concluyó el boxeador inglés.

SSB