Los partidos hay que jugarlos, no me asusta nadie, afirmó Facundo Waller

El mediocampista de Pumas, Facundo Waller, aceptó que el equipo universitario no tiene margen de error, y que tienen que salir con los tres puntos ante Puebla como visitante este viernes en su duelo de la Jornada 16.

El cuadro felino es lugar 12 de la clasificación, pero se encuentra en una cerrada lucha con tres equipos para meterse a la fase final cuando faltan sólo dos jornadas para que termine el torneo regular.

“Nos quedan dos finales, así lo vemos en el interior del grupo. Todavía nos duele el partido ante Tigres, porque dejamos ir dos puntos, siento que algunos lapsos fuimos superiores. Pero bueno, hay que seguir adelante y pensar en el siguiente rival”, dijo el uruguayo.

Al jugador sudamericano no le asusta el hecho de que el cuadro de La Franja esté en el tercer lugar y tenga un buen paso, ya que han ganado 10 de sus últimos 12 puntos:

“Esto es futbol, los partidos hay que jugarlos. A la hora de estar en la cancha, la posición de la tabla no te dice nada. Al final, el que cometa menos errores y haga mejor las cosas es el que va a ganar”.

El Estadio Cuauhtémoc abrirá sus puertas para este duelo en un aforo del 30 por ciento, por lo que es probable que haya mucha afición de Pumas en este partido, algo que Waller valora mucho: “Es lindo que la gente nos apoye, ya lo hicieron la vez pasada. Creo que por ellos y por nosotros nos vamos a brindar en este partido y en el que sigue para lograr llegar a la liguilla”.

Reconoce que la falta de gol ha sido su punto flaco en este torneo: “No estamos equivocando en la última parte de la cancha, que es donde se ganan los partidos. A veces pega en el palo o pasa muy cerca. No hemos podido tener tantas anotaciones como el año pasado, pero esto es así”.

Facundo Waller aseguró que acatará las órdenes del técnico Andrés Lillini y seguirá jugando de lateral, si es necesario, y no descartó renovar contrato con el equipo: “Ya no depende de mí, me quiero quedar, estaría bueno estar aquí por muchos años. Si por mi fuera, ya hubiera firmado”.

Por Oscar Zamora

