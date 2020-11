Futbolista uruguayo, Facundo Waller, reconoce su adaptación a Liga MX

El uruguayo Facundo Waller llegó como refuerzo estrella de los Pumas, junto al portero Alfredo Talavera. Poco a poco, el mediocampista se ha ido ganando un puesto en el cuadro titular.

“Cuando llegué el tema de la adaptación y de la altura me costó bastante, pero sabía que con el tiempo y los minutos me iba a ir adaptando. Gracias a Dios ahora estoy teniendo minutos y estoy creciendo”, aseguró Waller.

El sudamericano suma 410 minutos en lo que va del Guard1anes 2020, con tres juegos como titular y 11 partidos disputados en lo que va del certamen, además de que provocó un gol para vencer al Toluca en la Jornada 14.

Su llegada al cuadro universitario, marcó su primera salida de su país natal, a sus 23 años. Arribó del Club Plaza Colonia de Uruguay, con el que inició su carrera como profesional.

“De donde yo vengo, es un cuadro muy humilde, con los años ha ido creciendo. Venir a Pumas ha sido una locura, entras a un lugar que está feo, pero pasas el túnel y es una locura. Me lo imaginaba, pero no tan real como me lo contaban. Después de que sufrí las dos lesiones disfruto más el futbol y acá lo estoy viviendo muy feliz. Ha superado todas las expectativas, me siento muy cómodo”, comentó el mediocampista.