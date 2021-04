Mikel Arriola apoya al América para exigir sanción a quien fracturó a Chucho López

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, mostró su solidaridad con Jesús López, el futbolista del América a quien fracturó ayer Yustin Arboleda, elemento del Olimpia, durante los octavos de final de la Concachampions.

Por tal motivo, dijo que apoyará a las Águilas para solicitar un duro castigo al jugador colombiano-hondureño, pues consideraron que fue una acción desmedida. Porque además de Chucho, salieron lesionados Sebastián Córdova, Santiago Naveda, Federico Viñas y Nicolás Benedetti.

“Vimos que la jugada fue de atrás, no fue una jugada brava o deportiva. Apoyaré al América absolutamente en pedir una sanción ejemplar. Ya en lo constructivo, estar cerca de la Concacaf, en un plan no confrontacional, sino para ver cómo mejoramos el desarrollo deportivo y que estas cosas no ocurran”, mencionó.