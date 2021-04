WWE Wrestlemania: Esta es la CARTELERA COMPLETA de la edición 37

La World Wrestling Entertainment (WWE) organizará una edición más de su evento principal: Wrestlemania 37 en el Raymomd James Stadium, estadio de los Bucaneros de Tampa Bay de la NFL. El espectáculo contará con la presencia de público después de la pandemia por Covid-19.

Wrestlemania 37 se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril en el mismo inmueble de Florida. Se espera el ingreso de 25 mil personas por día, algo que no ocurría en un evento de la WWE desde el año pasado.

El espectáculo comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Esta edición será especial ya que la transmisión se podrá seguir de manera gratuita a través del canal de YouTube de la WWE.

Al mismo tiempo, el evento será transmitido por el canal Star Action. Para los Estados Unidos, la señal será por Peacock, mientras que para América Latina la señal será de Fox Sports.

Por primera vez, dos mujeres afroamericanas protagonizarán una lucha estelar en Wrestlemania. Se trata del Campeonato Femenino de Smack Down entre Sasha Banks y Bianca Belair.

Al mismo tiempo, el cantante puertorriqueño Bad Bunny hará equipo con Damian Priest para enfrentar a The Miz y John Morrison en uno de los duelos de parejas. La cartelera completa a continuación.

Sábado 10 de abril

Sasha Banks vs Bianca Belair, Campeonato Femenino de Smack Down.

Bobby Lashley vs Drew McIntyre, Campeonato de la WWE.

The New Day vs AJ Styles y Omos, Campeonato de Parejas de RAW.

Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

Cesaro vs Seth Rollins.

Brau Strowman vs Shane McMahon.

Riott Squad vs Lana y Naomi vs Natalya y Tamina vs Carmella y Billie Kay vs Dana Brooke y Mandy Rose.

Domingo 11 de abril

Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan, Campeonato Universal.

Asuka vs Rhea Ripley, Campeonato Femenino de RAW.

Big E vs Apollo, Campeonato Intercontinental.

Riddle vs Sheamus, Campeonato de Estados Unidos.

Nia Jax y Shayna Baszler vs pareja ganadora del sábado, Campeonato Femenino de Parejas.

The Fiend Bray Wyatt vs Randy Orton.

Kevin Owens vs Sami Zayn.

