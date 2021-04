Selección Mexicana Femenil se prepara para el partido contra España

Mónica Vergara, entrenadora de la Selección Mexicana femenil, aseguró que pese al empate 0-0 con Eslovaquia, vio una mejoría en su equipo y que la evaluación que haga ella y su cuerpo técnico le servirá de mucho para futuros compromisos, entre ellos, el encuentro del próximo martes ante España.

En tres partidos dirigidos, la estratega lleva hasta el momento un duelo ganado y dos igualados.

“Es parte del proceso, vamos a tener experiencias contra diferentes estilos, hoy enfrentamos a un rival físico. Me quedo tranquila porque estoy viendo asociaciones y sólo hay que mover piezas. Apenas estamos empezando y creo que tenemos toda la determinación para que el modelo se vea reflejado en la cancha”, expresó.

A Vergara le queda claro cuál es el principal problema por arreglar dentro de la cancha:

“Nos falta definición, contundencia en la última zona, y hoy desperdiciamos jugadas a balón parado. Pero para eso sirven estos partidos, para corregir esas cosas y esperemos mejorar en esos aspectos”.

Entre las principales conclusiones sobre este encuentro, cree que el nivel del futbol mexicano femenil ha avanzado: “y todo gracias al esfuerzo de los clubes y jugadoras. Este partido era una prueba muy importante y hay que hacer una evaluación. Que estén conscientes las jugadoras que la competencia interna es grande, que tienen que esforzarse para mejorar y cómo reaccionar. Hay que darles herramientas”.

Mónica Vergara no quiso opinar sobre si es mejor que una mujer esté al frente de la Selección Femenil en lugar de un hombre: “No me gusta compararme con ningún entrenador o entrenadora. Creo en este modelo de juego y en las jugadoras. Siempre me he portado leal y real con ellas, que se sientan respetadas y necesitamos esa parte única. Cuando se tiene esa comunicación, todo suma y se facilita”.

Por Oscar Zamora