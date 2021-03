MLB 2021 Opening Day: ¿Cuándo y DÓNDE VER el primer día de la TEMPORADA de Grandes Ligas?

La temporada 2021 del Beisbol de las Grandes Ligas dará inicio este jueves 1 de abril con una serie de partidos muy interesantes, en donde serán los Yankees de Nueva York quiénes van a dar el "play-ball" cuando enfrenten a los Blue Jays de Toronto, en lo que espera ser una liga que pueda completarse sin problemas por el Covid-19.

Algunas de las reglas, se repiten algunos de los experimentos que fueron estrenados la pasada temporada: las doble carteleras de siete innings y el corredor automático en segunda base al iniciar un juego en episodios extra.

¿Los playoffs?

El formato de los playoffs vuelve a los 10 equipos tras haber sido expandido a 16. Y se acabó el bateador designado en la Liga Nacional, por lo que sus pitchers volverán a sacudir maderos tras un año sin hacerlo.

El designado podría ser permanente en el Viejo Circuito a partir de la próxima temporada. Mientras tantos, esos lanzadores podrían recibir auxilio con pelotas con menos tensión con el fin que no vuele tan lejos.

¿Dónde ver y a qué hora?

El primer partido de la temporada 2021 de las Grandes Ligas entre los Blue Jays de Toronto y los Yankees de Nueva York se va a llevar a cabo en punto de las 11:00 horas, en una cartelera cuádruple que tendrá otros tres partidos de alto nivel y que al espectador le van a gustar, además de que todo el día habrá transmisión en México por ESPN.

Los otros tres encuentros que van a formar parte de este 'Opening Day' son Dodgers vs Rockies, Mets vs Nationals y White Sox vs Angels, en dónde se van a dar elementos muy interesantes cómo ver al actual campeón de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles en este día inaugural.

hgm