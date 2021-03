Los mejores MEMES del triunfo de México sobre Honduras en penales

La selección mexicana sub 23 venció este martes por 4-5 en serie de penaltis a la de Honduras para obtener su octavo título del torneo Preolímpico de la Concacaf, el tercero de forma consecutiva y los memes del partido no se hicieron esperar, con los que los mexicanos externaron su felicidad.



El tiempo regular y la prórroga finalizaron con un empate 1-1, después de que Edwin Rodríguez adelantara a Honduras y José Juan Macías consiguiera la igualada por México.



En los penaltis, una atajada del guardameta mexicano Sebastián Jurado a Juan Carlos Obregón fue decisiva para que Alexis Vega le diera el triunfo a México al marcar el quinto y definitivo tiro desde los once metros.

Llegan a Preolímpico

Ambos conjuntos llegaron a la final del Preolímpico clasificadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. México fue el mejor equipo en la primera parte, pero finalizó dos jugadas, mientras que Honduras no generó peligro y perdió por lesión al capitán Denil Maldonado.



Los papeles cambiaron en la segunda mitad, con un Honduras que despertó a su ofensiva y un México que tuvo como mejor futbolista a Jurado. El asedio hondureño se convirtió en gol al 72 cuando Edwin Rodríguez, de pierna zurda, realizó un elegante disparo que se enterró por el poste izquierdo de Jurado.



Sin embargo, un penalti provocado por Cristopher Meléndez le dio el empate a México con el cobro de Macías, quien definió al poste izquierdo del cancerbero Alex Barrios.



El primer tiempo extra fue intenso, con ambos equipos en busca de anotar el gol definitivo. En la segunda prórroga, el juego se tornó ríspido, con muchas faltas y poco fútbol.



Por Honduras marcaron en los penaltis Edwin Rodríguez, Rigoberto Rivas, Carlos Meléndez y José Reyes, mientras que México fue perfecto con la conversión de Johan Vásquez, Alan Mozo, Uriel Antuna, Jesús Alberto Angulo y el definitivo de Vega.

Memes de México vs Honduras

El triunfo de México en el partido que venció a Honduras en penales no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los fanáticos externaron su felicidad con divertidos memes.

