Carlos Reinoso arremetió contra CARLOS VELA, esta es la razón

Carlos Vela y su escasa o nula participación con la Selección Nacional de México, es un tema recalcitrante que siempre afecta al entorno futbolístico de nuestro país. Ante esto, llegó una reacción inesperada de un referente histórico del futbol mexicano, un extranjero que marcó época con el América y su voz tiene eco en distintas latitudes, él es Carlos Reinoso.

El futbolista chileno que triunfara con América en la década de los años 70, expresó su sentir sobre la negativa constante de Carlos Vela a asistir a los llamados del Tri.

El tema Vela ha sido recurrente durante los últimos diez años y, cabe recordar, ya le alejó del tricolor durante un largo período que incluyó el mundial de Brasil 2014, época en que el futbolista de Cancún militaba en la Real Sociedad de España.

Reinoso pide que se valore a la Selección

Ante su negativa reciente de asistir a encuentros bajo la dirección de Gerardo Martino, pero la posibilidad de que Jaime Lozano, DT de la selección mexicana Sub-23, le invite como refuerzo para Juegos Olímpicos, Reinoso expresó que ello no debería suceder.

Esto a través de un tuit que mostró este día.

Muy bien el Tata Martino ??los defensores de Vela no jugaron al fut ??defender a tu país es un orgullo ?? pic.twitter.com/P7mwpf5114 — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) March 30, 2021

Ante lo anterior, Reinoso mostró apoyo a Tata Martino, quien también en fechas recientes opinó sobre la posibilidad de que Jaime Lozano convoque a Vela a Tokio 2020.

Martino no manda a Lozano, pero no acepta a Vela

Así de contundente se podría definir esta situación. Gerardo Martino expresó que él no es jefe de Jaime Lozano, sólo su colega, y nunca se colocaría por encima de su situación o decisión. Pero, abundó que en el tema Vela si un futbolista está a disposición de la Selección, lo está para todas, no sólo para algunas. Por lo tanto, le parecería ilógico recurrir a él si no ha tenido disposición de acudir a los llamados de la Selección mayor.

Actualmente, Carlos Vela se prepara con su equipo en la MLS, el LAFC. Culminan pretemporada con miras a enfrentar otro torneo más donde partirán como favoritos al título, luego de construir año tras año una franquicia exitosa y un cuadro que juega bien al futbol, comandados en todo momento, por Carlos Vela.

